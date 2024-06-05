Когда возобновят выплату пенсии лицу из числа ВПЛ, если идентификацию провели в банке

Дополнительно обращаться в органы Фонда с заявлением о возобновлении выплаты пенсии не нужно.

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Если пенсионер из числа ВПЛ прошел физическую идентификацию в банке, финансирование выплаты будет возобновлено в ближайший период после поступления от учреждения банка в Пенсионный фонд Украины информации об установлении лица.

Об этом сообщили в ПФУ и подчеркнули, что дополнительно обращаться в органы Фонда с заявлением о возобновлении выплаты пенсии не нужно.

В Пенсионном фонде подчеркивают, что для прохождения физической идентификации можно выбрать любой удобный способ:

лично посетить отделение АО «Ощадбанк» или орган Пенсионного фонда Украины;

удаленно авторизироваться с помощью квалифицированной электронной подписи «Дія.Підпис» («Дія ID») на веб-портале электронных услуг ПФУ. Это удобно для тех, кто не имеет физической возможности посетить учреждения банков или Пенсионного фонда Украины, находится на временно оккупированной территории или предпочитает онлайн-инструменты;

с помощью видеоконференцсвязи (подать заявку можно на вебпортале электронных услуг Фонда или через Контакт-центр Пенсионного фонда Украины по номерам: 0-800-503-753, (044) 281-08-70, (044) 281-08-71);

в случае пребывания за границей – получить в зарубежном дипломатическом учреждении Украины удостоверение факта, что человек живой и предоставить эти документы органу Фонда, где пенсионер состоит на учете. Передать документы можно с помощью веб-портала электронных услуг Фонда или почты.

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