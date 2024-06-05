Практика судів
  1. Суспільство

Коли відновлять виплату пенсії особі з числа ВПО, якщо ідентифікацію провели у банку

23:12, 5 червня 2024
Додатково звертатись до органів Фонду із заявою про поновлення виплати пенсії не потрібно.
Коли відновлять виплату пенсії особі з числа ВПО, якщо ідентифікацію провели у банку
Джерело фото: Freepik
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Якщо пенсіонер з числа ВПО пройшов фізичну ідентифікацію в банку, фінансування виплати буде поновлено у найближчий період, після надходження від установи банку до Пенсійного фонду України інформації про встановлення особи.

Про це повідомили у ПФУ та наголосили, що додатково звертатись до органів Фонду із заявою про поновлення виплати пенсії не потрібно. 

У Пенсійному фонді наголошують, що для проходження фізичної ідентифікації можна обрати будь-який зручний спосіб:

  • особисто відвідати відділення АТ «Ощадбанк» чи орган Пенсійного фонду України;
  • віддалено авторизуватись за допомогою кваліфікованого електронного підпису «Дія.Підпис» («Дія ID») на вебпорталі електронних послуг ПФУ. Це зручно для тих, хто не має фізичної можливості відвідати установи банків чи Пенсійного фонду України, перебуває на тимчасово окупованій території або віддає перевагу онлайн-інструментам; 
  • за допомогою відеоконференцзв’язку (подати заявку можна на вебпорталі електронних послуг Фонду або через Контакт-центр Пенсійного фонду України за номерами: 0-800-503-753, (044) 281-08-70, (044) 281-08-71); 
  • у разі перебування за кордоном – отримати в закордонній дипломатичній установі України посвідчення факту, що людина є живою та надати ці документи органу Фонду, де пенсіонер перебуває на обліку. Передати документи можна за допомогою вебпорталу електронних послуг Фонду чи поштою. 

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також

Відповідальності за порушення правил військового обліку не уникнути – ефір на Право ТВ

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Верховна Рада прийняла закон, який передбачає, що для формування Реєстру «Оберіг» ЦВК, ДМС і Податкова передають дані лише про призовників від 17 до 25 років

Раніше було передбачено, що до Реєстру «Оберіг» ЦВК, Податкова та ДМС передають дані стосовно усіх громадян з 18 до 60 років – Верховна Рада прийняла зміни.

У судах запроваджують Правила організації ефективного судочинства – у Київському апеляційному суді відбувся круглий стіл, де обговорили їх мету, спільне бачення та перспективи

Київський апеляційний суд спільно з колегами із судової спільноти, міжнародними партнерами, представниками адвокатури і прокуратури обговорили перспективи запровадження у судах Правил організації ефективного судочинства.

Парламент схвалив зміни у порядку присвоєння рангів державним службовцям

Черговий ранг у межах відповідної категорії посад буде присвоюватися державному службовцю через три роки після присвоєння попереднього рангу

Адвокат, який пропонував хабар 200 тисяч доларів детективу НАБУ і прокурору САП, отримав підозру

НАБУ оголосило підозру адвокату одного із столичних АО, якого викрили на пропозиції хабаря детективу НАБУ і прокурору САП.

Верховна Рада схвалила доплату держслужбовцям, які виконують програми урядів іноземних держав та ЄС, до половини зарплати за таку співпрацю

Українським чиновникам, які виконують програми урядів іноземних держав та ЄС, будуть доплачувати до 50% зарплати – Рада схвалила законопроект у першому читанні.

Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
Відповідальності за порушення правил військового обліку не уникнути – ефір на Право ТВ
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео