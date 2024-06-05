Коли відновлять виплату пенсії особі з числа ВПО, якщо ідентифікацію провели у банку

Додатково звертатись до органів Фонду із заявою про поновлення виплати пенсії не потрібно.

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Якщо пенсіонер з числа ВПО пройшов фізичну ідентифікацію в банку, фінансування виплати буде поновлено у найближчий період, після надходження від установи банку до Пенсійного фонду України інформації про встановлення особи.

Про це повідомили у ПФУ та наголосили, що додатково звертатись до органів Фонду із заявою про поновлення виплати пенсії не потрібно.

У Пенсійному фонді наголошують, що для проходження фізичної ідентифікації можна обрати будь-який зручний спосіб:

особисто відвідати відділення АТ «Ощадбанк» чи орган Пенсійного фонду України;

віддалено авторизуватись за допомогою кваліфікованого електронного підпису «Дія.Підпис» («Дія ID») на вебпорталі електронних послуг ПФУ. Це зручно для тих, хто не має фізичної можливості відвідати установи банків чи Пенсійного фонду України, перебуває на тимчасово окупованій території або віддає перевагу онлайн-інструментам;

за допомогою відеоконференцзв’язку (подати заявку можна на вебпорталі електронних послуг Фонду або через Контакт-центр Пенсійного фонду України за номерами: 0-800-503-753, (044) 281-08-70, (044) 281-08-71);

у разі перебування за кордоном – отримати в закордонній дипломатичній установі України посвідчення факту, що людина є живою та надати ці документи органу Фонду, де пенсіонер перебуває на обліку. Передати документи можна за допомогою вебпорталу електронних послуг Фонду чи поштою.

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