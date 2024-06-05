Заволоділи 60 мільйонами гривень вкладників: у Дніпрі повідомлено про підозру трьом колишнім працівникам банку

Використовуючи підроблені документи, підозрювані закривали депозитні рахунки від імені потерпілих і знімали з них готівку.

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У Дніпрі повідомлено про підозру трьом колишнім працівникам одного з банків. Про це повідомляє Офіс Генпрокурора.

Їм інкримінують шахрайство в особливо великих розмірах, використання підроблених документів та службове підроблення, вчинене у складі організованої групи (ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 28, ч. 1, 4 ст. 358, ч. 2 ст. 366 КК України).

За даними слідства, організатор групи - начальник відділення банку спільно з головним фахівцем та касиром налагодили шахрайську схему заволодіння грошовими коштами вкладників.

«Шляхом обману та зловживання довірою вони пропонували клієнтам відкрити депозитні рахунки із завищеною відсотковою ставкою», — зазначили в ОГП.

Так, використовуючи підроблені документи, підозрювані закривали банківські угоди від імені потерпілих і знімали готівку з їхніх рахунків. Коли клієнти цікавились станом рахунків, працівники банку надавали їм фіктивні довідки з наявністю коштів на них.

На даний час встановлена причетність підозрюваних до 114 епізодів шахрайства на загальну суму понад 60 млн грн.

Двом підозрюваним вже обрано запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою.

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