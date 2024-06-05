Завладели 60 миллионами гривен вкладчиков: в Днепре сообщено о подозрении трем бывшим работникам банка

Используя поддельные документы, подозреваемые закрывали депозитные счета от имени потерпевших и снимали наличные.

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В Днепре сообщено о подозрении трем бывшим работникам одного из банков. Об этом сообщает Офис Генпрокурора.

Им инкриминируют мошенничество в особо крупных размерах, использование поддельных документов и служебный подлог, совершенный в составе организованной группы (ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 28, ч. 1, 4 ст. 358, ч. 2 ст. 366 УК Украины).

По данным следствия, организатор группы – начальник отделения банка совместно с главным специалистом и кассиром наладили мошенническую схему завладения денежными средствами вкладчиков.

«Путем обмана и злоупотребления доверием они предлагали клиентам открыть депозитные счета с завышенной процентной ставкой», - отметили в ОГП.

Так, используя поддельные документы, подозреваемые закрывали банковские соглашения от имени потерпевших и снимали наличные с их счетов. Когда клиенты интересовались состоянием счетов, работники банка предоставляли им фиктивные справки с наличием средств на них.

В настоящее время установлена ​​причастность подозреваемых к 114 эпизодам мошенничества на общую сумму более 60 млн. грн.

Двум подозреваемым уже избраны меры пресечения в виде содержания под стражей.

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