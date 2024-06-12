Росіяни вночі завдали по Києву та області комбінованого удару: що відомо

У ніч на 12 червня на Київ летіли крилаті ракети, безпілотникики, також, за попередніми даними, ще й балістика.

Джерело фото: Нацполіція

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Вночі ворог атакував Київ та область. Як повідомив начальник КМВА Сергій Попко, удар був комбінований, із застосуванням різного типу озброєння.

«Практично одночасно з ракетами на столицю з того самого південного напрямку рухалися ворожі ударні БПлА», - зазначив Попко.

У КМВА наголосили, що силами та засобами протиповітряної оборони всі повітряні цілі в були знищені.

Як зауважив Попко, точну кількість та тип ракет повідомлять у своїх звітах Повітряні Сили, але за попередніми даними, в столиці без постраждалих та руйнувань.

Начальник Київської ОВА Руслан Кравченко повідомив, що ворог атакував регіон ракетами та БпЛА. Тривога тривала майже дві години.

«Станом на 7:00 через падіння уламків зафіксовано пошкодження низки обʼєктів в двох районах області», - заявили в ОВА.

Зокрема, повідомив Кравченко, в одному з районів сталася пожежа на промисловому обʼєкті. Через падіння уламків також пошкоджено приватний будинок, АЗС, гараж. В іншому районі – загорілося складське приміщення

За його словами, внаслідок падіння уламків одна людина отримала поранення – різану рану ноги. Йому надали медичну допомогу на місці.

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