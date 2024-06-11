Китай не підтвердив своєї участі у Саміті миру, — Офіс Президента

Китай наразі не підтвердив своєї участі у Саміті миру щодо України, який відбудеться у Швейцарії 15-16 червня. Про це заявив прессекретар Президента України Сергій Никифоров в ефірі телемарафону.
«Станом на даний момент немає підтвердження від Китаю про те, що вони братимуть участь у Саміті. І надії на те, що вони братимуть участь у Саміті, вони є примарними», - зазначив Никифоров.
Раніше повідомлялося, що Угорщина візьме участь у Саміті миру у Швейцарії.
Нагадаємо, Президент Зеленський заявляв, що росія продовжує спроби зірвати майбутній Глобальний саміт миру, а деякі держави навіть стали допомагати агресору в цих намірах.
Додамо, Володимир Зеленський звернувся до Джо Байдена та Сі Цзіньпіна, щоб вони взяли участь в Саміті миру особисто.
Також відомо, що Китай відмовився від участі у Саміті миру.
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