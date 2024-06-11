Китай не подтвердил своего участия в Саммите мира, — Офис Президента

Пресс-секретарь Президента Сергей Никифоров подчеркнул, что надежды на то, что Пекин примет участие в Саммите, призрачны.

Китай на данный момент не подтвердил свое участие в Саммите мира по Украине, который состоится в Швейцарии 15-16 июня. Об этом заявил пресс-секретарь Президента Украины Сергей Никифоров в эфире телемарафона.

«По состоянию на данный момент нет подтверждения от Китая о том, что они будут участвовать в Саммите. И надежды на то, что они будут участвовать в Саммите, они призрачны», - отметил Никифоров.

Ранее сообщалось, что Венгрия примет участие в Саммите мира в Швейцарии.

Напомним, Президент Зеленский заявлял, что россия продолжает попытки сорвать предстоящий Глобальный саммит мира, а некоторые государства даже стали помогать агрессору в этих намерениях.

Добавим, ранее Владимир Зеленский обратился к Джо Байдену и Си Цзиньпину, чтобы они приняли участие в Саммите мира лично.

Также известно, что Китай отказался от участия в Саммите мира.

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