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В Одессе медики жалуются, что никто из сотрудников скорой помощи не имеет брони от мобилизации, видео

20:41, 11 июня 2024
После конфликта с ТЦК медики пожаловались, что в настоящее время работники «скорой» не забронированы.
В Одессе медики жалуются, что никто из сотрудников скорой помощи не имеет брони от мобилизации, видео
Фото из открытых источников
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Как сообщалось, в Одессе 11 июня произошла потасовка с участием медиков скорой помощи и работников ТЦК Киевского района. В областном Одесском ТЦК заявили, что уже проводят совместно с правоохранителями безотлагательные мероприятия по установлению всех обстоятельств.

Представители скорой помощи рассказали свою версию происшествия.

По словам фельдшера Богдана Величко, по прибытии на вызов в ТЦК, медики увидели мужчину с травмами головы, тошнотой и плохим физическим состоянием, поэтому собирались его транспортировать.

Однако военные настаивали, что мужчина отказался от медицинской помощи и не разрешали везти его в больницу.

Позже медиков и самих не выпускали и хотели проверять их документы.

Также инцидент прокомментировал медик Александр Кищенко.

«Нам руководство пообещало, что после обновления данных в ТЦК работники «скорой» получат бронь. В то же время в ТЦК вручили боевую повестку, — отметил он.

«После этого сказали (руководство, – ред.), что «мы уже ничего не решаем, каждый сам за себя. Кто получил повестку, тот получил повестку», – рассказал Кищенко.

И представители ТЦК, и сотрудники скорой должны дать показания в полиции.

В то же время, медики жалуются, что никто из сотрудников скорой помощи не имеет брони от мобилизации и руководство ее не обещает.

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