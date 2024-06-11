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В Одеському ТЦК прокоментували бійку між військовими та медиками швидкої

19:34, 11 червня 2024
За версією ТЦК, медики відмовилися показати документи про належність до системи охорони здоров’я.
В Одеському ТЦК прокоментували бійку між військовими та медиками швидкої
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В Одеському обласному територіальному центрі комплектування пояснили конфлікт між представниками ТЦК та медиками швидкої допомоги, відео якого поширилося в мережі.

Як повідомлялося, бригада швидкої прибула на виклик до ТЦК Київського району і опинилася замкненою всередині військовими. За словами фельдшерів, їх нібито утримували у ТЦК, намагаючись мобілізувати до армії. 

У ТЦК ж зазначили, що медики відмовилися показати документи про належність до системи охорони здоров’я.

Також там розповіли, що 11 червня затримали громадянина, який відмовився показати свої військово-облікові документи. Його доставили до Київського районного ТЦК та СП в місті Одеса для оновлення даних.

Через годину після цього до військкомату приїхала «швидка» з групою людей у медичному одязі. Вони стверджували, що прибули на виклик затриманого чоловіка, і наполягали на його госпіталізації. Вони розповіли про його діагноз, який, як кажуть у ТЦК, не був підтверджений лікарями ВЛК. Крім того, люди в медичному одязі відмовилися показати документи, які б підтвердили їх приналежність до системи охорони здоров’я.

«Через це у військовослужбовців Київського РТЦК та СП міста Одеса, виникла підозра, що прибулі особи намагаються допомогти громадянину уникнути військової служби, на яку він був визнаний придатним за висновком військово-лікарської комісії», — йдеться в поясненні військових.

Вказується, що працівники ТЦК викликали на місце поліцію, однак, коли її працівники прибули, люди в медичному одязі теж не надали своїх документів. Поліцейські затримали їх для надання пояснень, проте вони зателефонували на лінію 103 та повідомили про силове утримання у військкоматі представників екстреної служби.

Як кажуть в Одеському ТЦК, цю інформацію поширили Telegram-канали. Пізніше на місце події, прибули також невідомі цивільні особи, які, йдеться в заяві ТЦК, «спровокували бійку», під час якої військовий та представники екстреної служби отримали травми.

Наразі правоохоронці розслідують справу, встановлюючи всі її обставини.

«Керівництво Одеського ТЦК та СП співпрацює зі слідством і сприяє подальшому висвітленню інциденту», — додали в центрі комплектування.

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