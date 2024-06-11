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ТЦК в Одесі зачинило бригаду медиків, що прибула на виклик, відео

16:45, 11 червня 2024
За кілька годин фельдшерів усе-таки випустили з ТЦК завдяки зусиллям їхніх колег, які з'їхалися з увімкненими сиренами і влаштували акцію протесту.
ТЦК в Одесі зачинило бригаду медиків, що прибула на виклик, відео
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В Одесі 11 червня стався конфлікт між представниками ТЦК та медиками швидкої допомоги. 

Як пише місцеве видання "Думська", бригада  швидкої прибула на виклик до ТЦК Київського району і опинилася замкненою всередині військовими, які нібито хотіли їх мобілізувати. 

Через кілька годин фельдшерів випустили з військкомату завдяки зусиллям їхніх колег, які з'їхалися з увімкненими сиренами і влаштували акцію протесту. 

Відповідне відео опублікував Цензор.нет

У Одеському обласному ТЦК заявили, що "детальна інформація про обставини події буде доведена додатково у найближчий час".

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