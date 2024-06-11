ТЦК в Одесі зачинило бригаду медиків, що прибула на виклик, відео

За кілька годин фельдшерів усе-таки випустили з ТЦК завдяки зусиллям їхніх колег, які з'їхалися з увімкненими сиренами і влаштували акцію протесту.

В Одесі 11 червня стався конфлікт між представниками ТЦК та медиками швидкої допомоги.

Як пише місцеве видання "Думська", бригада швидкої прибула на виклик до ТЦК Київського району і опинилася замкненою всередині військовими, які нібито хотіли їх мобілізувати.

Через кілька годин фельдшерів випустили з військкомату завдяки зусиллям їхніх колег, які з'їхалися з увімкненими сиренами і влаштували акцію протесту.

Відповідне відео опублікував Цензор.нет

У Одеському обласному ТЦК заявили, що "детальна інформація про обставини події буде доведена додатково у найближчий час".

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.