ТЦК в Одессе закрыло бригаду медиков, которые прибыли за вызов, видео

Через несколько часов фельдшеров все-таки выпустили из ТЦК благодаря усилиям их коллег, которые съехались с включенными сиренами и устроили акцию протеста.

В Одессе 11 июня произошел конфликт между представителями ТЦК и медиками скорой помощи.

Как пишет местное издание "Думская", бригада скорой прибыла по вызову в ТЦК Киевского района и оказалась запертой внутри военными, которые якобы хотели их мобилизовать.

Через несколько часов фельдшеров все-таки выпустили из военкомата благодаря усилиям их коллег, которые съехались с включенными сиренами и устроили акцию протеста.

Соответствующее видео опубликовал Цензор.нет.

В Одесском областном ТЦК заявили, что "подробная информация об обстоятельствах произошедшего будет доказана дополнительно в ближайшее время".

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