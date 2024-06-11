Практика судов
  1. Видео
  2. / В Украине

ТЦК в Одессе закрыло бригаду медиков, которые прибыли за вызов, видео

16:45, 11 июня 2024
Через несколько часов фельдшеров все-таки выпустили из ТЦК благодаря усилиям их коллег, которые съехались с включенными сиренами и устроили акцию протеста.
ТЦК в Одессе закрыло бригаду медиков, которые прибыли за вызов, видео
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В Одессе 11 июня произошел конфликт между представителями ТЦК и медиками скорой помощи.

Как пишет местное издание "Думская", бригада скорой прибыла по вызову в ТЦК Киевского района и оказалась запертой внутри военными, которые якобы хотели их мобилизовать.

Через несколько часов фельдшеров все-таки выпустили из военкомата благодаря усилиям их коллег, которые съехались с включенными сиренами и устроили акцию протеста.

Соответствующее видео опубликовал Цензор.нет.

В Одесском областном ТЦК заявили, что "подробная информация об обстоятельствах произошедшего будет доказана дополнительно в ближайшее время".

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

 

Читайте также

Ответственности за нарушение правил военного учета не избежать – эфир на Право ТВ

Лента новостей

Блоги
Публикации
Депутаты будут рекомендовать Кабмину предоставить предприятиям из «клуба белого бизнеса» возможность бронировать до 25% работников

Законопроект о «клубе белого бизнеса» не будет содержать прямых норм об экономическом бронировании, но там будет определенная рекомендация Кабмина.

Военный сбор в 20 тысяч за работника – в Верховной Раде зарегистрировали законопроекты об экономическом бронировании

Верховная Рада рассмотрит законопроекты об экономическом бронировании.

Кабмин до сих пор не опубликовал постановление, которым убрал из условий отсрочки смотрителям за лицами с инвалидностью ІІ группы обязательное заключение ЛКК

7 июня правительство убрало из условий предоставления отсрочки смотрителям за лицами с инвалидностью II группы обязательное наличие заключения ЛКК, а также предоставило возможность дистанционной постановки на учет лицам, постоянно проживающим за границей, однако до сих пор не опубликовало изменения.

Начальник отдела полиции обвинялся в прослушивании начальника сектора этого же отдела полиции, в частности контроле за разговорами – что решил Верховный Суд

В служебном кабинете подчиненного полицейского было обнаружено специальное техническое средство негласного получения аудио информации со встроенными GSM устройствами, закамуфлированными под сетевые электрические фильтры.

Достаточно опубликования судебной повестки о вызове в общегосударственном СМИ – Верховный Суд высказался о надлежащем ознакомлении в судебном разбирательстве при отсутствии обвиняемого

С момента опубликования повестки о вызове в СМИ общегосударственной сферы распространения обвиняемый считается должным образом ознакомленным с ее содержанием, если речь идет о судебном производстве при отсутствии обвиняемого.

Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
Ответственности за нарушение правил военного учета не избежать – эфир на Право ТВ
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Оксана Стойка
    Оксана Стойка
    суддя Східного апеляційного господарського суду
  • Аріна Літвінова
    Аріна Літвінова
    суддя Окружного адміністративного суду міста Києва
  • Павло Слободянюк
    Павло Слободянюк
    суддя Шевченківського районного суду міста Києва