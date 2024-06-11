Печерский райсуд Киева временно получил двух судей

Судьи из Днепра и Винницкой области усилят наиболее загруженный суд столицы.

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Высший совет правосудия 11 июня сроком на 1 год отправил в состав Печерского районного суда города Киева двух судей:

судью Красногвардейского районного суда города Днепропетровска Михаила Юшкова

судью Барского районного суда Винницкой области Виту Ермичеву

Свои обязанности в Печерском райсуде столицы откомандированные судьи начнут выполнять с 24 июня.

Напомним, что как сообщала «Судебно-юридическая газета», Вторая палата Высшей квалификационной комиссии судей 1 мая 2024 года внесла в Высший совет правосудия представление с рекомендацией о временном командировании в состав Печерского райсуда судей Михаила Юшкова и Виту Ермичеву.

Михаил Юшков был назначен на должность судьи Енакиевского городского суда Донецкой области в 2013 году. С 2015 года – судья Красногвардейского районного суда Днепропетровска.

Вита Ермичева была назначена на должность судьи в 2007 году, являлась председателем Барского райсуда Винницкой области.

Автор: Вячеслав Хрипун

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