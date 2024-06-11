Страны G7 договорятся о создании фонда для Украины за счет доходов от активов рф, - СМИ

Как сообщается, фонд будет оказывать помощь Украине в виде пожертвований.

Страны Большой семерки планируют создать специальный фонд для поддержки Украины, финансируя его за счет доходов, полученных от замороженных российских активов. Об этом сообщает японское информагентство Nikkei.

Как сообщается, лидеры G7 намерены достичь согласия по этому вопросу на саммите в Италии, который начнется в четверг.

Фонд планируется создать при международной организации, например, при Всемирном банке. Соединенные Штаты, Великобритания, Япония и другие страны внесут средства в фонд посредством займов. Погашаться эти ссуды будут за счет доходов от инвестирования замороженных активов рф.

Ранее президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что в июле Украина получит €1,5 млрд доходов от замороженных активов рф.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.