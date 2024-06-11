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Пенсии в Украине: кому повысят выплаты уже в этом месяце

21:50, 11 июня 2024
Часть пенсионеров получит повышенную пенсию в июне.
Пенсии в Украине: кому повысят выплаты уже в этом месяце
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В Украине некоторые пенсионеры в этом месяце получат повышенную пенсию, напоминают в Пенсионном фонде.

Повышение предусмотрено в связи с перерасчетом пенсий работающих в марте пенсионеров. Пересчет производится индивидуально для каждого получателя.

Повышенные выплаты получат не все пенсионеры, а только те, кто после назначения или предварительного пересчета продолжали работать и по состоянию на 1 марта 2024 года приобрели:

не менее 24 месяцев страхового стажа;

менее 24 месяцев стажа, но после назначения или предварительного перерасчета пенсии прошло два года.

Также перерасчет не производится для работающих пенсионеров, получающих пенсию по выслуге лет, если они еще не достигли пенсионного возраста.

При перерасчете пенсии работающим пенсионерам учитывается:

только приобретенный страховой стаж, если пенсионер проработал менее 24 месяцев после назначения или предварительного перерасчета пенсии (по состоянию на 1 марта 2024 года);

страховой стаж и зарплата (если это выгодно для пенсионера) в случае, если пенсионер проработал более 24 месяцев по состоянию на 1 марта 2024 года.

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