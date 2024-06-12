Уклонилась от уплаты НДС более чем на 8 млн грн: в Киевской области будут судить директора предприятия

В период со второго полугодия 2022 по июнь 2023 года женщина умышленно уклонилась от уплаты налогов.

В Киевской области правоохранители направили в суд обвинительный акт в отношении директора частной строительной компании по факту уклонения от уплаты налогов.

Как сообщила Киевская областная прокуратура, обвиняемая сотрудничала с государственными и коммунальными предприятиями, которым оказывала услуги по ремонту жилых построек и придомовых территорий.

В период со второго полугодия 2022 года по июнь 2023 года женщина умышленно уклонилась от уплаты налогов, чем нанесла материальный ущерб госбюджету более чем на 8 млн грн.

В прокуратуре добавили, что в рамках уголовного производства прокурор заявил иск в интересах государства с целью возмещения нанесенного ущерба.

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