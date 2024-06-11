Высший совет правосудия внесет Президенту представление о назначении 9 судей в местные суды

Коллективы судов смогут пополниться 9 судьями.

Во вторник, 11 июня, Высший совет правосудия принял решение о внесении Президенту Владимиру Зеленскому представлений о назначении девяти судей на должности в местные суды, а именно:

Рабчуна Руслана Александровича – на должность судьи Обуховского районного суда Киевской области;

Деревянко Лины Леонидовны – на должность судьи Николаевского окружного административного суда;

Диденко Антона Александровича – на должность судьи Новозаводского районного суда города Чернигова;

Москаленко Ирины Витальевны – на должность судьи Тальновского районного суда Черкасской области;

Буравовой Кристины Игоревны – на должность судьи Богуславского районного суда Киевской области;

Чекулаева Сергея Александровича – на должность судьи Сергея Александровича Голосеевского районного суда города Киева;

Демьянова Юрия Николаевича – на должность судьи Хмельницкого горрайонного суда Хмельницкой области;

Присяжного Алексея Ивановича – должность судьи Липовецкого районного суда Винницкой области;

Сольского Виталия Владимировича – на должность судьи Коломыйского горрайонного суда Ивано-Франковской области.

Отмечается, что при предварительном рассмотрении рекомендаций Высшей квалификационной комиссии судей Украины не выявлено сведений, которые не были предметом рассмотрения ВККС и которым Комиссия не дала надлежащей оценки в рамках процедуры квалификационного оценивания в отношении кандидатов, свидетельствующих о несоответствии кандидатов критерию добродетели или профессиональной этики.

По результатам рассмотрения рекомендаций Комиссии Высшим советом правосудия не установлены обстоятельства, которые в соответствии с законом могли бы быть основанием для отказа во внесении Президенту Украины представлений о назначении судей.

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