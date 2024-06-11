Практика судов
  1. В Украине

Во Львовской области суд наказал женщину, которая зарезала своего сожителя

23:48, 11 июня 2024
Женщину отправили за решетку за убийство мужчины.
Во Львовской области суд наказал женщину, которая зарезала своего сожителя
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

На Львовщине 39-летняя женщина признана виновной в умышленном убийстве. Ей назначено наказание в виде 10 лет 2 месяцев лишения свободы. Об этом сообщила Львовская областная прокуратура.

Отмечается, что в декабре 2022 года в Самборе обвиняемая убила своего сожителя.

В тот вечер женщина вместе с мужчиной распивали алкогольные напитки. Во время застолья между парой возник конфликт, переросший в шарпанину. В ходе которой фигурантка взяла в руки нож и нанесла им восемь ударов в шею и грудь потерпевшему. От полученных травм последний скончался на месте.

До вступления приговора в законную силу обвиняемая будет находиться под стражей.

Приговор суда вступает в законную силу по истечении срока апелляционного обжалования.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Читайте также

Ответственности за нарушение правил военного учета не избежать – эфир на Право ТВ

Лента новостей

Блоги
Публикации
Авдеевский городской суд официально прекратил свою работу

С 1 июля дела, ранее подсудные Авдеевскому суду, будет рассматривать Индустриальный райсуд Днепропетровска.

Прокурор раскритиковал судью в судебном заседании и обвинил суд в том, что дело пошло не в том направлении

Судья в ответ удовлетворил отвод прокурора и пожаловался на его действия в Высший совет правосудия.

Печерский райсуд Киева временно получил двух судей

Судьи из Днепра и Винницкой области усилят наиболее загруженный суд столицы.

Забронировать работника через портал Дія будет невозможно, если о нем отсутствуют данные в Реестре военнообязанных «Оберег»

Обязательным условием бронирования через Портал Дія будет наличие данных о работнике в Реестре военнообязанных.

Минобороны считает, что депутаты должны немедленно вернуться к созданию Военной полиции

Одним из приоритетов Министерства обороны Украины является создание всей вертикали военной юстиции – военной полиции, военной прокуратуры и военных судов.

Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
Ответственности за нарушение правил военного учета не избежать – эфир на Право ТВ
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Оксана Стойка
    Оксана Стойка
    суддя Східного апеляційного господарського суду
  • Аріна Літвінова
    Аріна Літвінова
    суддя Окружного адміністративного суду міста Києва
  • Павло Слободянюк
    Павло Слободянюк
    суддя Шевченківського районного суду міста Києва