Во Львовской области суд наказал женщину, которая зарезала своего сожителя

Женщину отправили за решетку за убийство мужчины.

На Львовщине 39-летняя женщина признана виновной в умышленном убийстве. Ей назначено наказание в виде 10 лет 2 месяцев лишения свободы. Об этом сообщила Львовская областная прокуратура.

Отмечается, что в декабре 2022 года в Самборе обвиняемая убила своего сожителя.

В тот вечер женщина вместе с мужчиной распивали алкогольные напитки. Во время застолья между парой возник конфликт, переросший в шарпанину. В ходе которой фигурантка взяла в руки нож и нанесла им восемь ударов в шею и грудь потерпевшему. От полученных травм последний скончался на месте.

До вступления приговора в законную силу обвиняемая будет находиться под стражей.

Приговор суда вступает в законную силу по истечении срока апелляционного обжалования.

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