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В Киевском метрополитене назвали сроки возобновления движения поездов между станциями «Демеевская» и «Лыбидская»

16:38, 11 июня 2024
Движение поездов по «синей» ветке метро планируют возобновить в начале осени 2024 года.
В Киевском метрополитене назвали сроки возобновления движения поездов между станциями «Демеевская» и «Лыбидская»
Фото: КГГА
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В Киеве движение поездов по «синей» ветке метрополитена между станциями «Демеевская» и «Лыбедская» запустят в начале осени. Об этом заявил исполняющий обязанности начальника Киевского метрополитена Виктор Выговский в комментарии «Суспільному».

По его словам, работы на строительной площадке между станциями длятся круглосуточно.

«Мы сейчас фактически дошли до финальной стадии работ в котловане, демонтирована верхняя часть тоннеля и взялись за демонтаж последних элементов сооружения тоннеля», - рассказал руководитель метрополитена.

Он подчеркнул, что в дальнейшем специалисты приступят к монтажу нового монолитного тоннеля.

«Непосредственно еще выполняются работы внутри туннеля и близлежащих участках. Это 27 метров с одной стороны и 25 – с другой. Там уже выполнены работы, касающиеся скажем так «лечения» тоннеля и сейчас идет работа по усилению тоннеля по периметру», – отметил глава столичной подземки.

Ремонт работы будут продолжаться до конца лета, потом еще предстоит провести тестовые пуски движения поездов и после этого – уже возобновление движения поездов.

«Для себя мы смотрим по интенсивности выполнения, по выполняемым работам, что запустить движение поездов удастся в начале осени», — прогнозирует чиновник.

Он утверждает, что все сложные работы фактически завершили.

«Основной вопрос был обеспечить эффективную работу в самом котловане, не допустить унос песка в котлован и доступа воды. Эту работу уже проделали. Далее, если уже демонтируется тоннель, то остаются только работы по монтажу тоннеля и непосредственно работы в тоннеле: прокладка путей, кабелей и запуск движения поездов», – добавил Выговский.

Ранее сообщалось, что Киевскому метрополитене увеличат интервалы движения между поездами ориентировочно на одну минуту в межпик и на 45 секунд в пиковые часы. Это связано с тем, что метрополитена не хватает кадров.

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