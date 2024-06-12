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Сведения о предоставлении отсрочки через Портал Дія будут отображаться в электронном военно-учетном документе

07:40, 12 июня 2024
По заявлению работника в электронной форме, поданном средствами Портала Дія, будет формироваться выписка о бронировании военнообязанного, который является документом, подтверждающим предоставление отсрочки.
Сведения о предоставлении отсрочки через Портал Дія будут отображаться в электронном военно-учетном документе
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Информация о предоставлении отсрочки от призыва на военную службу при мобилизации при бронировании через Портал Дія будет отображаться в военно-учетном документе в электронной форме. Напомним, как ранее писала «Судебно-юридическая газета», возможность забронировать работников через Портал Дія будет иметь только определенный круг субъектов.

При этом, по заявлению работника в электронной форме, поданном средствами Портала Дія, может формироваться выписка о бронировании военнообязанного, который является документом, подтверждающим предоставление военнообязанному отсрочки.

Выписка формируется в электронной форме средствами Портала Дія в произвольной форме, пригодной для восприятия его содержания. Выписка посылается средствами Портала Дія в электронный кабинет пользователя.

Выдержка содержит информацию о:

  • полном наименованим государственного органа, предприятия, учреждения;
  • код государственного органа, предприятия, учреждения согласно ЕГРПОУ;
  • ФИО, дату рождения, регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика военнообязанного;
  • серию и номер военно-учетного военнообязанного документа или уникальный номер записи в Реестре военнообязанных;
  • наименование ТЦК, в котором военнообязанный состоит на учете;
  • дату формирования и номер извлечения;
  • срок действия отсрочки.

Подпись или печать на извлечении не проставляется.

Выписка должна содержать уникальный электронный идентификатор (QR-код), который формируется автоматически. Проверка извлечения осуществляется с использованием электронных устройств путем считывания уникального электронного идентификатора (QR-кода), который обеспечивает проверку данных в Реестре военнообязанных.

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», постановлением от 5 июня №650 Кабмин определил Порядок бронирования военнообязанных средств Единого государственного вебпортала электронных услуг (Портала Дія). Впрочем, реализация пройдет не сразу. Уполномоченным органам предоставили время – месяц (фактически, до 5 июля) – для того, чтобы реализовать автоматический обмен информацией между Порталом Дія, Реестром призывников, военнообязанных и резервистов «Оберег» и Единым государственным реестром юрлиц, ФЛП и общественных формирований (ЕГР).

Для того чтобы забронировать работника через Портал Дія, необходимо будет, чтобы Реестр военнообязанных «Оберег» содержал информацию о нем. Кроме того, в «Оберег» должна быть информация о пребывании военнообязанного в трудовых отношениях с государственным органом, предприятием, учреждением.

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», Реестр военнообязанных «Оберег» автоматически будет получать данные о работниках из Реестра Пенсионного фонда.

Автор: Наталья Мамченко 

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Сведения о предоставлении отсрочки через Портал Дія будут отображаться в электронном военно-учетном документе

По заявлению работника в электронной форме, поданном средствами Портала Дія, будет формироваться выписка о бронировании военнообязанного, который является документом, подтверждающим предоставление отсрочки.

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