Відомості про надання відстрочки через Портал Дія будуть відображатися у електронному військово-обліковому документі

За заявою працівника в електронній формі, поданою засобами Порталу Дія, буде формуватися витяг про бронювання військовозобов’язаного, який є документом, що підтверджує надання відстрочки.

Інформація про надання відстрочки від призову на військову службу під час мобілізації при бронюванні через Портал Дія буде відображатися у військово-обліковому документі в електронній формі. Нагадаємо, як раніше писала «Судово-юридична газета», можливість забронювати працівників через Портал Дія матиме лише певне коло суб’єктів.

При цьому, за заявою працівника в електронній формі, поданою засобами Порталу Дія, може формуватися витяг про бронювання військовозобов’язаного, який є документом, що підтверджує надання військовозобов’язаному відстрочки.

Витяг формується в електронній формі засобами Порталу Дія у довільній формі, придатній для сприйняття його змісту. Витяг надсилається засобами Порталу Дія в електронний кабінет користувача.

Витяг містить інформацію про:

повне найменування державного органу, підприємства, установи;

код державного органу, підприємства, установи згідно з ЄДРПОУ;

ПІБ, дату народження, реєстраційний номер облікової картки платника податків військовозобов’язаного;

серію та номер військово-облікового документа військовозобов’язаного або унікальний номер запису в Реєстрі військовозобов’язаних;

найменування ТЦК, в якому військовозобов’язаний перебуває на обліку;

дату формування і номер витягу;

строк дії відстрочки.

Підпис або печатка на витягу не проставляється.

Витяг повинен містити унікальний електронний ідентифікатор (QR-код), який формується автоматично. Перевірка витягу проводиться з використанням електронних пристроїв шляхом зчитування унікального електронного ідентифікатора (QR-коду), який забезпечує перевірку даних в Реєстрі військовозобов’язаних.

Як раніше писала «Судово-юридична газета», постановою від 5 червня №650 Кабмін визначив Порядок бронювання військовозобов’язаних засобами Єдиного державного вебпорталу електронних послуг (Порталу Дія). Втім, реалізація відбудеться не відразу. Наразі уповноваженим органам надали час – місяць (фактично, до 5 липня) – для того, аби втілити автоматичний обмін інформацією між Порталом Дія, Реєстром призовників, військовозобов’язаних та резервістів «Оберіг» та Єдиним державним реєстром юросіб, ФОПів та громадських формувань (ЄДР).

Для того, аби забронювати працівника через Портал Дія, необхідно буде, аби Реєстр військовозобов’язаних «Оберіг» містив про нього інформацію. Крім того, в «Оберіг» має бути наявна інформація про перебування військовозобов’язаного у трудових відносинах з державним органом, підприємством, установою.

Як раніше писала «Судово-юридична газета», Реєстр військовозобов’язаних «Оберіг» автоматично буде отримувати дані про працівників з Реєстру Пенсійного фонду.

Автор: Наталя Мамченко

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