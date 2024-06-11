Які товари, роботи, послуги є безоплатно наданими: відповідь податкової

Податкова назвала товари, роботи та послуги, які є безоплатно наданими.

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Головне управління Державної податкової служби у Київській області нагадало, що безоплатно наданими товарами, роботами, послугами є:

- товари, що надаються згідно з договорами дарування, іншими договорами, за якими не передбачається грошова або інша компенсація вартості таких товарів чи їх повернення, або без укладення таких договорів;

- роботи/послуги, які виконуються (надаються) без висування вимоги щодо компенсації їх вартості;

- товари, передані юридичній чи фізичній особі на відповідальне зберігання і використані нею – п.п.14.1.13 п.14.1 ст.14 Податкового кодексу України.

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