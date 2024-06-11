Какие товары, работы, услуги безвозмездно предоставленными: ответ налоговой

Налоговая назвала товары, работы и услуги, которые являются безвозмездно предоставленными.

Главное управление Государственной налоговой службы в Киевской области напомнило, что безвозмездно предоставленными товарами, работами, услугами являются:

- товары, предоставляемые согласно договорам дарения, другим договорам, по которым не предусматривается денежная или иная компенсация стоимости таких товаров или их возврат, или без заключения таких договоров;

- работы/услуги, выполняемые (предоставляемые) без выдвижения требования по компенсации их стоимости;

- товары, переданные юридическому или физическому лицу на ответственное хранение и использованные им – п.п.14.1.13 п.14.1 ст.14 Налогового кодекса Украины.

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