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Минобороны считает, что депутаты должны немедленно вернуться к созданию Военной полиции

15:43, 11 июня 2024
Одним из приоритетов Министерства обороны Украины является создание всей вертикали военной юстиции – военной полиции, военной прокуратуры и военных судов.
Минобороны считает, что депутаты должны немедленно вернуться к созданию Военной полиции
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Минобороны призывает депутатов безотлагательно вернуться к рассмотрению законопроекта о Военной полиции.

«Министерство обороны Украины призывает народных депутатов определить приоритетный законопроект №6569-д и вернуться к его рассмотрению после дополнительных консультаций. Создание военной полиции критически важно для обеспечения правопорядка в Вооруженных силах Украины. В частности, в части соблюдения стандартов НАТО и развития системы, обеспечивающей справедливость и эффективную защиту прав военнослужащих.

Одним из приоритетов Министерства обороны Украины является создание всей вертикали военной юстиции: военной полиции, военной прокуратуры и военных судов», - заявили в Минобороны.

Впрочем, пока не ясно, за счет каких средств планируется создавать всю эту вертикаль в условиях дефицита ассигнований.

Напомним, 5 июня Верховная Рада поддержала снятие с рассмотрения законопроектов, касающихся создания в Украине Военной полиции. Как сообщают народные депутаты, к их рассмотрению вернутся после проведения дополнительных консультаций.

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», Комитет Верховной Рады по вопросам правоохранительной деятельности 30 мая рекомендовал парламенту принять законопроект о Военной полиции 6569-д и сопроводительный 6570-д, предусматривающий внесение изменений в КУоАП, УК и УПК.

В частности, Военная полиция во время проведения мероприятий по задержанию лиц, подозреваемых в совершении преступления, а также при обстоятельствах, угрожающих жизни и здоровью людей, будет наделена полномочиями временно ограничивать или запрещать движение транспорта и пешеходов на отдельных участках улиц и автомобильных дорог. , а также останавливать и проводить поверхностную проверку в этих целях транспортные средства, проверять у водителей документы на право пользования и управления ими.

Кроме того, военная полиция в неотложных случаях, связанных со спасением жизни людей и имущества или с непосредственным преследованием лиц, подозреваемых в совершении преступления, в случаях и на основаниях, предусмотренных законом, сможет проникать в жилье или другое владение лица с немедленным. уведомление органа досудебного расследования и прокуратуры.

Военная полиция сможет осуществлять оперативно-розыскную деятельность и будет насчитывать до 1,5% численности ВСУ.

За невыполнение требований представления или других законных требований должностных лиц военной полиции смогут штрафовать до 17 000 грн. Соответствующие нормы предусматривает законопроект о внесении изменений в Кодекс об административных правонарушениях, Уголовный кодекс и Уголовный процессуальный кодекс о введении деятельности Военной полиции 6570-д.

Автор: Наталья Мамченко 

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