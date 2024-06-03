Військова поліція зможе здійснювати оперативно-розшукову діяльність і нараховуватиме до 1,5% чисельності ЗСУ – законопроект

Військова поліція отримає досить широке коло повноважень та інструментів для їх реалізації.

Оперативні підрозділи Військової поліції зможуть здійснювати оперативно-розшукову діяльність, а також проводити слідчі (розшукові) та негласні слідчі (розшукові) дії. Відповідні норми містить законопроект про Військову поліцію 6569-д, зареєстрований 31 травня, який Комітет ВР з питань правоохоронної діяльності 30 травня рекомендував до ухвалення за основу.

Статус Військової поліції

Отже, відповідно до законопроекту Військова поліція буде військовим формуванням з правоохоронними функціями, що входить до складу сектору безпеки і оборони, призначенням якого є забезпечення правопорядку і військової дисципліни у Міністерстві оборони, Збройних Силах України та ДССТ.

Військова поліція також буде брати участь у здійсненні державної охорони.

Діяльність Військової поліції спрямовується та координується Кабміном через Міністра оборони. Під час дії правового режиму воєнного чи надзвичайного стану загальне керівництво та координацію діяльності Військової поліції здійснює Головнокомандувач ЗСУ.

Пропонується, аби військовослужбовці Військової поліції залучалися до воєнних (бойових) дій виключно з метою виконання завдань Військової поліції.

Незалежність ВП гарантується зокрема спеціальним статусом, особливим порядком визначення її загальної структури, фінансування, наданням права на застосування заходів фізичного впливу, спеціальних засобів і вогнепальної зброї, озброєння та бойової техніки у випадках визначених законом про ВП тощо.

До загальної структури Військової поліції входять:

1) центральний орган управління Військової поліції;

2) територіальні органи управління ВП (міжрегіональні, регіональні, місцеві);

3) центри спеціального призначення;

4) навчальні центри ВП;

5) дисциплінарні батальйони.

У структурі органів управління Військової поліції діють оперативні та оперативно-технічні підрозділи, підрозділи патрульно-постової служби, підрозділи безпеки дорожнього руху, підрозділи внутрішньої безпеки, гауптвахти, а також інші підрозділи, діяльність яких спрямована на виконання завдань ВП або на забезпечення її функціонування.

Рішення про створення, кількість та склад органів управління, підрозділів, центрів Військової поліції та дисциплінарних батальйонів, визначення їх структури та дислокації приймається Міністром оборони, виходячи з умов дислокації військ (сил) за поданням Начальника Військової поліції, погодженим з Головнокомандувачем ЗСУ.

Військова поліція комплектується за рахунок чисельності ЗСУ та не може перевищувати 1,5% чисельності ЗСУ.

Територіальні зони діяльності органів управління ВП за поданням Начальника ВП визначає Міністр оборони, а під час дії правового режиму воєнного чи надзвичайного стану – Головнокомандувач ЗСУ.

Особовий склад Військової поліції складається з військовослужбовців, державних службовців та працівників. Військова поліція комплектується військовослужбовцями, які проходять військову службу за контрактом та за призовом.

Безпосереднє керівництво ВП здійснює Начальник ВП, який призначається на посаду та звільняється з посади Президентом України за поданням Міністра оборони України, а під час дії правового режиму воєнного стану – за поданням Головнокомандувача ЗСУ.

Військова поліція здійснює:

попередження, виявлення та припинення кримінальних та адміністративних правопорушень у Міноборони, Збройних Силах та ДССТ (ДССТ);

провадження у справах про адміністративні правопорушення, віднесені законом до компетенції ВП;

оперативно-розшукову діяльність;

забезпечення правопорядку і військової дисципліни серед військовослужбовців ЗСУ та ДССТ, військовозобов'язаних та резервістів під час проходження ними зборів, у місцях дислокації військових частин, закладів фахової передвищої військової освіти, вищих військових навчальних закладах, військових навчальних підрозділах закладів вищої освіти, установ та організацій, на військових об’єктах, у військових містечках, а також на вулицях і в громадських місцях, на залізничних станціях (вокзалах), у морських (річкових) портах, аеропортах;

захист державного майна від протиправних посягань;

забезпечення виконання адміністративних стягнень та покарань за вчинення кримінального правопорушення щодо військовослужбовців ЗСУ, ДССТ, інших військових формувань та правоохоронних органів;

контроль за виконанням законодавства щодо безпеки дорожнього руху водіями під час використання транспортних засобів Міністерства оборони, ЗСУ, ДССТ тощо.

ОРД

Оперативні підрозділи Військової поліції здійснюють оперативно-розшукову діяльність, а також проводять слідчі (розшукові) та негласні слідчі (розшукові) дії, відповідно до Закону про ОРД та КПК виключно в межах покладених на Військову поліцію завдань.

Оперативні підрозділи Військової поліції мають право:

1) залучати на добровільній основі, у тому числі на договірних засадах, кваліфікованих спеціалістів та експертів, у тому числі іноземців, з будь-яких установ, організацій, контрольних і фінансових органів для забезпечення виконання повноважень Військової поліції;

2) заводити оперативно-розшукові справи на підставі постанови, що затверджується керівником відповідного оперативного підрозділу Військової поліції, та здійснювати на підставах і в порядку, установлених законом, гласні та негласні оперативно-розшукові заходи;

3) здійснювати співробітництво з фізичними особами, у тому числі на договірних засадах, дотримуючись умов добровільності та конфіденційності цих відносин, матеріально і морально заохочувати осіб, які надають допомогу в попередженні, виявленні, припиненні кримінальних правопорушень.

Керівництво оперативно-розшуковою діяльністю Військової поліції здійснює Начальник Військової поліції через керівників оперативних підрозділів та інших уповноважених посадових осіб ВП. Іншим посадовим особам Військової поліції забороняється втручатися в діяльність оперативних підрозділів ВП, надавати їм доручення, вказівки чи в інший спосіб втручатися в ОРД або вимагати інформацію щодо її ходу та результатів, крім випадків, встановлених законом.

Також передбачається залучення до виконання окремих завдань Військової поліції по забезпеченню правопорядку і військової дисципліни військовослужбовців ЗСУ.

Повноваження Військової поліції

Серед іншого, Військова поліція має наступні повноваження:

здійснює підтримання правопорядку серед військовослужбовців у військових частинах, на військових об’єктах, у військових містечках, у громадських місцях, військовозобов'язаних та резервістів під час проходження ними зборів;

попереджає, виявляє та припиняє в межах компетенції кримінальні та інші правопорушення, які вчиняються під час виконання службових обов'язків особовим складом Міністерства оборони, ЗСУ та ДССТ;

здійснює патрулювання в гарнізонах, у прилеглих до гарнізонів населених пунктах, на територіях військових містечок та військових обʼєктах, в місцях дислокації військових частин та прилеглій до них території, а також в громадських місцях;

розшукує та затримує військовослужбовців у випадках, визначених законом, а також здійснює розшук військовослужбовців, які зникли безвісти;

здійснює в межах повноважень, передбачених законом, оперативно-розшукову діяльність;

за письмовим дорученням слідчого, дізнавача, прокурора та/або на підставі рішення слідчого судді, суду проводить слідчі (розшукові) та негласні слідчі (розшукові) дії у кримінальному провадженні в порядку передбаченому КПК;

у випадках, визначених законом, здійснює охорону та оборону військових частин та військових об'єктів Міністерства оборони України, Збройних Сил України та ДССТ;

здійснює охорону державного майна від протиправних посягань у Міністерстві оборони, ЗСУ та ДССТ;

регулює дорожній рух на вулично-дорожній мережі під час проходження колон військових транспортних засобів, здійснює супроводження цих колон та транспортних засобів спеціального призначення;

здійснює зупинку військових транспортних засобів та перевірку документів у разі порушень їх водіями ПДР, а також припиняє використання у разі наявності ознак, що свідчать про технічну несправність транспорту або забруднення ним довкілля, а також відомостей про те, що він використовується з протиправною метою чи не за призначенням;

здійснює виконання рішень про тримання на гауптвахті (кімнатах для тимчасово затриманих) Військової поліції заарештованих, затриманих, взятих під варту осіб, здійснює їх конвоювання та охорону;

здійснює у випадках визначених законом протидію диверсійним проявам та терористичним актам на території військових частин, військових об’єктів та військових містечок;

за наявності підстав забезпечує безпеку Міністра оборони України, Головнокомандувача Збройних Сил України, начальника Генерального штабу ЗСУ та голів іноземних військових делегацій;

проводить службові розслідування та службові перевірки, а також за наявності підстав скеровує подання про усунення порушень закону, причин та умов, що їм сприяли;

здійснює прийняття та реєстрацію заяв і повідомлень про події та правопорушення, веде інформаційно-аналітичний облік кримінальних та адміністративних правопорушень, вчинених у Міністерстві оборони України, ЗСУ та ДССТ під час виконання службових обов’язків;

бере участь у розблокуванні військових частин, військових обʼєктів, а також припиненні протиправних дій у разі захоплення (спроб захоплення) військових частин, військових обʼєктів, військових містечок, військових транспортних засобів та державного майна;

в межах компетенції сприяє командирам (начальникам) військових частин у проведенні роботи серед особового складу щодо запобігання надзвичайним подіям, кримінальним та іншим правопорушенням тощо.

Військова поліція здійснює провадження у справах про адміністративні правопорушення, приймає рішення про застосування адміністративних стягнень та забезпечує їх виконання.

Під час воєнного або надзвичайного стану Військова поліція бере участь у:

здійсненні евакуації засуджених, узятих під варту, заарештованих та затриманих осіб;

забезпеченні дотримання комендантської години в гарнізонах;

боротьбі з ворожими диверсійно-розвідувальними групами на території України;

охороні військових об'єктів, військових містечок та їх населення, сприяння його евакуації;

відновленні та підтриманні порядку і дисципліни у військових частинах;

забезпеченні дотримання особливого режиму в’їзду і виїзду, а також обмеженні свободи пересування осіб та руху транспортних засобів

виконувати інші повноваження, передбачені Законом «Про правовий режим воєнного стану».

Реалізація повноважень Військової поліції

Військова поліція та її уповноважені посадові особи для забезпечення виконання покладених на них завдань мають право:

1) вимагати від військовослужбовців, військовозобов'язаних та резервістів під час проходження ними зборів та від інших осіб у військовій формі одягу, звільнених з військової служби в запас або відставку з правом її носіння, дотримання громадського порядку, правил носіння військової форми одягу, припинення правопорушень, а також дій, що перешкоджають здійсненню завдань і функцій Військової поліції, а в разі невиконання зазначених вимог застосовувати заходи примусу, передбачені цим Законом;

2) перевіряти у військовослужбовців Збройних Сил України та ДССТ, військовозобов'язаних та резервістів під час проходження ними зборів, в тому числі у військовослужбовців інших військових формувань та правоохоронних органів, а на території військових частин та військових об'єктів також у інших осіб, документи, що посвідчують їх особу, та інші документи, необхідні для з'ясування питань, що належать до компетенції Військової поліції;

3) викликати осіб для дачі пояснень у справах про правопорушення, що знаходяться в провадженні Військової поліції;

4) затримувати і тримати військовослужбовців, військовозобов'язаних та резервістів під час проходження ними зборів, на гауптвахтах Військової поліції на строки та в порядку встановленими законами;

5) зупиняти для перевірки документів та з’ясування належності до Збройних Сил України та ДССТ осіб у військовій формі одягу, які мають виражені ознаки психічного розладу, алкогольного, наркотичного чи токсичного сп’яніння і створюють у зв'язку з цим реальну небезпеку для оточуючих, з негайним повідомленням лікувального закладу або командирів (начальників) військовослужбовців для вирішення питання щодо їх негайного огляду у відповідних лікувальних закладах;

6) у випадках та на підставах, передбачених законом проводити особистий огляд осіб, зазначених у пункті 2 цієї статті, огляд речей, що знаходяться при них, транспортних засобів, та вилучати документи та предмети, що є знаряддям або безпосереднім об’єктом правопорушення;

7) за згодою опитувати особу, якщо існує достатньо підстав вважати, що вона володіє інформацією, необхідною для виконання повноважень Військової поліції;

8) у випадках та на підставах, передбачених законом здійснювати провадження у справах про адміністративні правопорушення, у тому числі складати протоколи про адміністративні правопорушення;

9) передавати матеріали про дисциплінарні правопорушення, вчинені військовослужбовцями, військовозобов'язаними та резервістами під час проходження ними зборів на розгляд відповідних командирів (начальників);

10) вести інформаційно-аналітичний облік кримінальних та інших правопорушень вчинених у Міністерстві оборони України, Збройних Силах України та ДССТ;

11) у невідкладних випадках, пов'язаних із врятуванням життя людей та майна чи з безпосереднім переслідуванням осіб, які підозрюються у вчиненні злочину, у випадках та на підставах, передбачених законом, проникати до житла чи до іншого володіння особи з негайним повідомленням органу досудового розслідування та прокуратури;

12) входити на територію та в приміщення військових частин, на військові об'єкти та ділянки місцевості, що охороняються вартами, та перебувати там для здійснення повноважень, визначених цим та іншими законами;

13) направляти запити про надання інформації, яка необхідна для виконання повноважень Військової поліції;

14) за результатами службових розслідувань та перевірок вносити у межах своєї компетенції військовим частинам, органам військового управління подання щодо усунення порушень закону, причин і умов, що їм сприяють;

15) за дорученням Міністра оборони України, Головнокомандувача Збройних Сил України, начальника Генерального штабу Збройних Сил України проводити в межах компетенції, на підставах і в порядку, передбаченому Законом України «Про запобігання корупції», спеціальну перевірку стосовно осіб, які претендують на зайняття посад у Збройних Силах України, пов’язаних з виконанням організаційно-розпорядчих чи адміністративно-господарських обов’язків;

16) відповідно до своєї компетенції у разі необхідності тимчасово обмежувати або забороняти доступ військовослужбовців та інших осіб на окремі ділянки місцевості чи об'єкти для забезпечення громадського порядку і безпеки, охорони життя і здоров'я людей;

17) під час проведення заходів щодо затримання осіб, які підозрюються у вчиненні злочину, а також при обставинах, що загрожують життю і здоров'ю людей, тимчасово обмежувати або забороняти рух транспорту і пішоходів на окремих ділянках вулиць та автомобільних доріг; зупиняти і проводити поверхневу перевірку з цією метою транспортні засоби, перевіряти у водіїв документи на право користування та керування ними;

18) зупиняти військові транспортні засоби, у разі порушення їх водіями правил дорожнього руху, за наявності ознак, що свідчать про технічну несправність транспорту або забруднення ним довкілля, або відомостей про те, що він використовується з протиправною метою чи не за призначенням, з метою їх огляду і перевірки у водіїв документів на право користування та керування транспортними засобами, дорожніх листів, відповідності вантажів, що перевозяться, товарно-транспортним документам;

19) проводити перевірку технічного стану військових транспортних засобів;

20) регулювати дорожній рух під час проходження колон військових транспортних засобів, військових транспортних засобів, якими перевозяться небезпечні вантажі, великогабаритних та великовагових транспортних засобів, здійснювати їх супроводження та контроль за дотриманням вимог законодавства, норм і правил з організації перевезення зазначених вантажів;

21) затримувати та відсторонювати від керування військовими транспортними засобами осіб, які перебувають у стані алкогольного або наркотичного сп'яніння, а також тих, які не мають документів на право керування або користування транспортними засобами, направляти у разі необхідності на медичний огляд водіїв військових транспортних засобів, вживати щодо водіїв інші заходи, передбачені законодавством;

22) використовувати передбачені відповідними нормативно-правовими актами технічні засоби для виявлення та фіксації порушень правил дорожнього руху, забороняти використання військових транспортних засобів, технічний стан яких загрожує безпеці дорожнього руху чи довкілля або номери агрегатів яких не відповідають записам у реєстраційних документах; затримувати і доставляти в установленому законодавством порядку військові транспортні засоби для тимчасового тримання на спеціальних майданчиках чи стоянках;

23) перевіряти у військових частинах та на військових обʼєктах виконання контрольних і профілактичних заходів щодо забезпечення безпеки дорожнього руху;

24) брати участь у встановлені обставин дорожньо-транспортних пригод, вчинених за участю водіїв транспортних засобів Міністерства оборони України, Збройних Сил України, ДССТ, осіб, які керували транспортними засобами Збройних Сил України, ДССТ під час вчинення дорожньо-транспортної пригоди;

25) сприяють командирам (начальникам) військових частин в усуненні порушень правил утримання шляхів, які знаходяться на територіях дислокації військових частин, обмежувати або забороняти проведення ремонтно-будівельних та інших робіт чи заходів на зазначених шляхах, якщо при цьому не дотримуються вимоги правил дорожнього руху;

26) вносити уповноваженому державному органу пропозиції про анулювання дозволів на придбання, зберігання і носіння зброї та боєприпасів, а також спеціальних засобів самооборони, виданих військовослужбовцям та іншим громадянам, які проживають на територіях дислокації військових частин та зловживають спиртними напоями, вживають наркотичні засоби, психотропні речовини та їх аналоги без призначення лікаря, та в інших випадках, передбачених законодавством;

27) у встановленому законом порядку вилучати у військовослужбовців, та інших осіб, які незаконно перебувають на території військової частини або військового об'єкта чи здійснюють протиправні дії, предмети і речі, заборонені або обмежені в обігу, а також речі і документи, що є знаряддям або безпосереднім об’єктом правопорушення;

28) використовувати безперешкодно військові транспортні засоби, для проїзду до місця події, доставки в лікувальні заклади осіб, які потребують невідкладної медичної допомоги, переслідування правопорушників та їх доставки у відповідний підрозділ Військової поліції чи в інший правоохоронний орган;

29) у встановленому законом порядку застосовувати заходи фізичного впливу, зберігати, носити і застосовувати спеціальні засоби, вогнепальні зброю, озброєння та бойову техніку;

30) здійснювати оперативно-розшукову діяльність в порядку, визначеному Законом України «Про оперативно-розшукову діяльність», на умовах конфіденційності та добровільності здійснювати співпрацю з особами, у тому числі на договірних засадах, для отримання інформації про кримінальні та інші правопорушення, запобігання яким та припинення яких належить до компетенції Військової поліції, а також про загрози щодо державного майна чи військових об’єктів;

31) закріплювати на форменому одязі, службових транспортних засобах, розміщувати по периметру військових частин, будівель, в яких розміщуються підрозділи Військової поліції, автоматичну фото- і відеотехніку та використовувати отриману з неї інформацію для запобігання, виявлення або фіксування правопорушень та забезпечення правопорядку;

32) вживати заходи припинення протиправних дій у разі захоплення (спроб захоплення) чи блокування військових частин та військових об’єктів;

33) проводити огляд військовослужбовців Збройних Силах України та ДССТ, а також військовозобовʼязаних та резервістів під час проходження ними зборів, військовослужбовців інших військових формувань та правоохоронних органів на стан алкогольного, наркотичного чи іншого спʼяніння або щодо перебування під впливом лікарських препаратів, що знижують їх увагу та швидкість реакції, а також використовувати у випадках, визначених законом, спеціальні технічні засоби та тести для проведення такого огляду;

34) проводити у військових частинах та на військових об’єктах службові розслідування та перевірки додержання вимог законодавчих та нормативно-правових актів з питань службової діяльності з метою запобігання, виявлення та припинення кримінальних та інших правопорушень, причин та умов, що їм сприяють, забезпечення військової дисципліни та правопорядку;

35) здійснювати інші повноваження, передбачені цим та іншими законами.

Автор: Наталя Мамченко

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