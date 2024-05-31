Українцям радять не розраховувати лише на пенсію, а відкладати гроші та готуватися працювати, скільки зможуть

Держава продовжуватиме виплачувати пенсії з солідарної пенсійної системи, але вони будуть невеликими.

Через демографічні проблеми Україна продовжуватиме виплачувати пенсії з солідарної пенсійної системи, проте не зможе забезпечувати високі соціальні пенсії, тому українцям варто вже зараз почати відкладати кошти на старість і готуватися працювати стільки, скільки буде можливо. Про це повідомила перша заступниця міністра соціальної політики Дарина Марчак в ефірі телеканалу «Еспресо».

«Солідарні пенсії будуть, це гарантія від держави. Але солідарні пенсії зазвичай у європейських країнах – це мінімальна гарантія, а якщо людина хоче собі високу пенсію, то вона здійснює накопичення під час життя», — зазначила Марчак.

Вона навела приклад США, де взагалі немає солідарних пенсій, і громадяни повинні самостійно накопичувати кошти для життя на пенсії.

«В Україні ми маємо побудувати три елементи пенсійної системи: солідарні пенсії вже є... Крім того, нам треба починати роботу над запровадженням загальнообов'язкової накопичувальної пенсійної системи, бо демографічна ситуація у нас вже зараз дуже критична. У нас сьогодні один платник податків забезпечує пенсію для одного пенсіонера. Надалі ситуація, скоріше за все буде погіршуватися», — пояснила посадовиця.

Марчак рекомендувала українцям вже зараз почати відкладати додаткові кошти на пенсію і готуватися працювати, поки це можливо.

«Тому перше – здійснювати накопичення для самого себе, навіть поки немає ще накопичувальної обов'язкової системи, накопичувати на свій власний рахунок», — порадила заступниця міністра.

Марчак також зазначила, зо українці повинні готуватися заробляти на життя самотужки.

«Друге – ми маємо бути країною активного довголіття. Тобто ми маємо бути зацікавлені і маємо бути спроможні працювати так довго, як ми зможемо. Загальний пенсійний вік в Україні сьогодні коливається від 60 років до 65. Часто ми маємо ситуацію, коли люди достроково виходять на пенсію. Але, як суспільство, ми маємо готуватися до того, що кожен з нас заробляє собі на життя, є активним економічно, соціально, так довго, як може, і виходить на пенсію вже справді тоді, коли фізично не може себе забезпечувати», — додала Марчак.

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