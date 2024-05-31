Украинцам советуют не рассчитывать только на пенсию, а откладывать деньги и готовиться работать, сколько смогут

Государство будет продолжать выплачивать пенсии из солидарной пенсионной системы, но они будут небольшими.

Из-за демографических проблем Украина будет продолжать выплачивать пенсии из солидарной пенсионной системы, однако не сможет обеспечивать высокие социальные пенсии, поэтому украинцам стоит уже сейчас начать откладывать средства на старость и готовиться работать столько, сколько будет возможно. Об этом сообщила первый заместитель министра социальной политики Дарья Марчак в эфире телеканала «Эспрессо».

«Солидарные пенсии будут, это гарантия от государства. Но солидарные пенсии обычно в европейских странах - это минимальная гарантия, а если человек хочет себе высокую пенсию, то он осуществляет накопления при жизни», - отметила Марчак.

Она привела пример США, где вообще нет солидарных пенсий, и граждане должны самостоятельно накапливать средства для жизни на пенсии.

«В Украине мы должны построить три элемента пенсионной системы: солидарные пенсии уже есть... Кроме того, нам надо начинать работу над введением общеобязательной накопительной пенсионной системы, потому что демографическая ситуация у нас уже сейчас очень критическая. У нас сегодня один налогоплательщик обеспечивает пенсию для одного пенсионера. В дальнейшем ситуация, скорее всего будет ухудшаться», - пояснила чиновница.

Марчак рекомендовала украинцам уже сейчас начать откладывать дополнительные средства на пенсию и готовиться работать, пока это возможно.

«Поэтому первое - осуществлять накопления для самого себя, даже пока нет еще накопительной обязательной системы, накапливать на свой собственный счет», - посоветовала заместитель министра.

Марчак также отметила, что украинцы должны готовиться зарабатывать на жизнь самостоятельно.

«Второе - мы должны быть страной активного долголетия. То есть мы должны быть заинтересованы и должны быть способны работать так долго, как мы сможем. Общий пенсионный возраст в Украине сегодня колеблется от 60 лет до 65. Часто мы имеем ситуацию, когда люди досрочно выходят на пенсию. Но, как общество, мы должны готовиться к тому, что каждый из нас зарабатывает себе на жизнь, является активным экономически, социально, так долго, как может, и выходит на пенсию уже действительно тогда, когда физически не может себя обеспечивать», - добавила Марчак.

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