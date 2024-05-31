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Нужно ли сообщать налоговой о принятии работника на временные работы

21:09, 31 мая 2024
В Гоструда пояснили, что требование о предоставлении уведомления о принятии работника на работу в орган налоговой службы распространяется на все случаи оформления трудовых отношений, в том числе и временных.
Нужно ли сообщать налоговой о принятии работника на временные работы
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Управление инспекционной деятельности в Черкасской области Центрального межрегионального управления Государственной службы по вопросам труда объясняет, нужно ли уведомлять налоговую о принятии работника на временные работы.

Да, нужно. Организация и проведение общественных работ осуществляются на основании договора об организации и финансировании общественных работ, заключаемого между центром занятости и работодателем в соответствии с решением местного органа власти.

С лицами, участвующими в общественных и других работах временного характера, работодатели заключают в письменной форме срочный трудовой договор сроком, который может в течение года превышать 180 календарных дней.

Об участии лиц в таких работах работодатели вносят записи в трудовые книжки работников. На лиц, участвующих в общественных и других работах временного характера, распространяются государственные социальные гарантии, предусмотренные законодательством о труде и занятости населения и общеобязательном государственном социальном страховании.

Требование о подаче сообщения о принятии работника на работу в орган налоговой службы распространяется на все случаи оформления трудовых отношений, в том числе и временных.

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