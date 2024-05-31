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Байден дал «зеленый свет» на использование американского оружия против россии, – Блинкен

17:15, 31 мая 2024
Украина получила разрешение от США на удары по России американским оружием.
Байден дал «зеленый свет» на использование американского оружия против россии, – Блинкен
Источник фото: Reuters
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Госсекретарь США Энтони Блинкен подтвердил, что президент Джо Байден дал разрешение Украине использовать американское оружие для противодействия российской агрессии, включая удары по территории россии. Об этом он заявил на брифинге 31 мая.

«В последние недели Украина пришла к нам и просила об авторизации применения оружия, которое мы предоставляем, чтобы использовать против российской агрессии, включая российские силы, которые совершают беспорядки на российской стороне границы и атакуют Украину. Это пошло сразу к президенту. И, как вы слышали, он согласовал использование оружия для этой цели», - сказал Блинкен.

Он также отметил, что Соединенные Штаты будут продолжать адаптировать свои действия в случае необходимости, чтобы поддержать Украину.

Комментируя разрешение Байдена бить по территории рф, вблизи границы Харьковской области, госсекретарь напомнил, что это происходит не впервые.

«Мы будем адоптироваться и подстраиваться и в дальнейшем. Мы будем обеспечивать Украину оружием, в котором она нуждается», - заявил Блинкен. По его словам, такое изменение политики приведет к «эскалации».

Напомним, в Офисе Президента подтвердили, что США разрешили Украине бить по рф своим оружием, однако есть ограничения. Удары американским оружием можно наносить в приграничных с Харьковской областью районах.

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