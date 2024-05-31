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В Офісі Президента підтвердили, що США дозволили Україні бити по рф своєю зброєю, однак є обмеження

12:00, 31 травня 2024
Ударів американською зброєю можна завдавати виключно в прикордонних з Харківською областю районах.
В Офісі Президента підтвердили, що США дозволили Україні бити по рф своєю зброєю, однак є обмеження
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Речник Президента України Сергій Никифоров підтвердив інформацію про те, що адміністрація Джо Байдена непублічно схвалила удари України по території росії з використанням американської зброї. Але певні обмеження досі залишаються. Про це Никифоров розповів у коментарі Guardian.

«Це значно посилить нашу здатність протистояти спробам росії масово проникнути через кордон», — підкреслив Никифоров.

Так, ударів американською зброєю можна завдавати виключно в прикордонних з Харківською областю районах.

Білий дім наполягає, що його політика щодо заборони ударів більш глибоко на територію рф не змінилася. Україна все одно не зможе використовувати ракети ATACMS для атак об’єктів у російських регіонах, що не межують з Харківщиною.

Президент Володимир Зеленський в інтерв’ю Guardian додав, що хоче також дозвіл на використання британських ракет Storm Shadow на території росії. За його словами, попри заяви про протилежне, Лондон не дав «100% дозволу» на це. Можливо, Велика Британія чекала на рішення США, припустив президент України.

Як стало відомо напередодні, президент США Джо Байден дозволив Україні завдавати ударів по території росії зброєю американського виробництва, але з деякими обмеженнями.

Раніше держсекретар США Ентоні Блінкен заявляв, що адміністрація президента Джо Байдена «адаптує та скорегує за необхідності» свою заборону використовувати Україні американську зброю для ударів по території росії.

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