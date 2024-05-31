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В Офисе Президента подтвердили, что США разрешили Украине бить по рф своим оружием, однако есть ограничения

12:00, 31 мая 2024
Удары американским оружием можно наносить исключительно в приграничных с Харьковской областью районах.
В Офисе Президента подтвердили, что США разрешили Украине бить по рф своим оружием, однако есть ограничения
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Представитель Президента Украины Сергей Никифоров подтвердил информацию о том, что администрация Джо Байдена непублично одобрила удары Украины по территории рф с использованием американского оружия. Но некоторые ограничения до сих пор остаются. Об этом Никифоров рассказал в комментарии Guardian.

«Это значительно усилит нашу способность противостоять попыткам рф массово проникнуть через границу», - подчеркнул Никифоров.

Так, удары американским оружием можно наносить исключительно в приграничных с Харьковской областью районах.

Белый дом настаивает, что его политика по поводу запрета ударов более глубоко на территорию рф не изменилась. Украина все равно не сможет использовать ракеты ATACMS для атак объектов в российских регионах, не граничащих с Харьковщиной.

Президент Владимир Зеленский в интервью Guardian добавил, что хочет также разрешения на использование британских ракет Storm Shadow на территории рф. По его словам, несмотря на заявления об обратном, Лондон не дал «100% разрешения» на это. Возможно, Великобритания ждала решения США, предположил президент Украины.

Как стало известно накануне, президент США Джо Байден разрешил Украине наносить удары по территории рф оружием американского производства, но с некоторыми ограничениями.

Ранее Госсекретарь США Энтони Блинкен заявлял, что администрация президента Джо Байдена «адаптирует и скорректирует при необходимости» свой запрет использовать Украине американское оружие для ударов по территории россии. 

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