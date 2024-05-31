Верховная Рада отменит голосование за закон о доплатах военным и ограничении зарплат чиновников, который так и не вступил в силу

Верховная Рада год назад поддержала законопроект, в котором появилась скандальная правка о возврате ежемесячных дополнительных выплат в размере 30 тысяч грн для военнослужащих независимо от районов прохождения службы, а также об ограничении зарплат чиновников суммой в 10 «минималок».

31 мая в Верховной Раде появился проект постановления 8312-П1 об отмене решения Верховной Рады Украины «о принятии в целом как закона проекта Закона о внесении изменений в некоторые законы Украины об усовершенствовании правового регулирования вопросов, связанных с осуществлением мер правового режима военного положения и снятия соответствующего законопроекта с рассмотрения». Инициаторами проекта выступили глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия и глава Комитета ВР по вопросам нацбезопасности Александр Завитневич.

Как известно, 10 апреля 2023 года Верховная Рада приняла Закон об усовершенствовании правового регулирования вопросов, связанных с осуществлением мер правового режима военного положения (законопроект 8312).

Во время голосования за законопроект №8312 Рада неожиданно поддержала поправку Дмитрия Разумкова ранее отклоненную профильным Комитетом о возвращении ежемесячных дополнительных выплат в размере 30 тысяч гривен для военнослужащих, полицейских и работников ГСЧС, независимо от возложенных на них задач или районов прохождения службы.

Параллельно этой поправке Рада также ограничила заработную плату в государственном секторе 10 минимальными зарплатами.

То есть, чиновники, прокуроры и народные депутаты в случае вступления в силу закона 8312 могли бы получать не больше 67 тысяч гривен.

Тогда также разгорелась дискуссия, будет ли ограничение в 67 тысяч грн распространяться на судейское вознаграждение.

Однако уже 11 апреля в Раде появился проект постановления от народного депутата Владимира Цабаля №8312-П об отмене голосования по закону.

Этот проект до сих пор не рассмотрен, поэтому соответствующий принятый закон 8312 не был подписан спикером и не был передан на подпись Президенту.

Ситуацию вокруг истории с этим законом 30 ноября 2023 г. рассмотрела Большая Палата Верховного Суда по делу № 990/205/23.

Следует напомнить, что впоследствии была разработана другая законодательная инициатива «взамен» данному закону (законопроект 9342), который Президент подписал в июне 2023 года.

Напомним, в свое время Министр финансов Сергей Марченко заявил, что отмена доплат 30 тысяч для военнослужащих, полицейских и спасателей помогла повысить мотивацию. В целом министр выступил против закона, которым предлагается ограничить 67 тысяч зарплату министрам, народным депутатам, членам ВСП, ВККС и другим органам.

Напомним, ранее в МВФ забраковали законопроект о возврате 30 тысяч доплат.

Автор: Наталя Мамченко

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