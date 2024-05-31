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Верховна Рада скасує голосування за закон про доплати військовим і обмеження зарплат чиновників, який так і не набув сили

11:52, 31 травня 2024
Верховна Рада рік тому підтримала законопроект, в якому з’явилася скандальна правка про повернення щомісячних додаткових виплат у розмірі 30 тисяч грн для військовослужбовців, незалежно від районів проходження служби, а також про обмеження зарплат чиновників сумою в 10 «мінімалок».
Верховна Рада скасує голосування за закон про доплати військовим і обмеження зарплат чиновників, який так і не набув сили
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31 травня у Верховній Раді з’явився проект постанови 8312-П1 про скасування рішення Верховної Ради України «про прийняття в цілому як закону проекту Закону про внесення змін до деяких законів України щодо удосконалення правового регулювання питань, пов'язаних із здійсненням заходів правового режиму воєнного стану, та зняття відповідного законопроекту з розгляду». Ініціаторами проекту виступили глава фракції «Слуга народу» Давид Арахамія та голова Комітету ВР з питань нацбезпеки Олександр Завітневич.

Як відомо, 10 квітня 2023 року Верховна Рада ухвалила Закон щодо удосконалення правового регулювання питань, пов'язаних із здійсненням заходів правового режиму воєнного стану (законопроект 8312).

Під час голосування за законопроект №8312 Рада несподівано підтримала поправку Дмитра Разумкова раніше відхилену профільним Комітетом, про повернення щомісячних додаткових виплат у розмірі 30 тисяч гривень для військовослужбовців, поліцейських та працівників ДСНС, незалежно від покладених на них завдань чи районів проходження служби.

Паралельно цією поправкою Рада також обмежила заробітні плати у державному секторі 10 мінімальними зарплатами.

Тобто, чиновники, прокурори та народні депутати у разі вступу в силу закону 8312 могли б отримувати не більше 67 тисяч грн.

Тоді також розгорілася дискусія, чи буде обмеження у 67 тисяч грн поширюватися на суддівську винагороду.

Однак вже 11 квітня у Раді з’явився проект постанови від народного депутата Володимира Цабаля №8312-П про скасування голосування за закон.

Цей проект досі не розглянуто, тож і відповідний ухвалений закон 8312 не було підписано спікером та було не передано на підпис Президенту.

Ситуацію навколо історії із цим законом 30 листопада 2023 року розглянула Велика Палата Верховного Суду у справі № 990/205/23.

Слід нагадати, що згодом була розроблена інша законодавча «на заміну» даному закону (законопроект 9342), який Президент підписав у червні 2023 року.

Нагадаємо, в свій час Міністр фінансів Сергій Марченко заявив, що скасування доплат 30 тисяч для військовослужбовців, поліцейських та рятувальників допомогло підвищити мотивацію. Загалом міністр виступив проти закону, яким пропонується обмежити 67 тисяч зарплату міністрам, народним депутатам, членам ВРП, ВККС та інших органів.

Нагадаємо, раніше у МВФ забракували законопроект про повернення 30 тисяч доплат.

Автор: Наталя Мамченко 

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Верховна Рада рік тому підтримала законопроект, в якому з’явилася скандальна правка про повернення щомісячних додаткових виплат у розмірі 30 тисяч грн для військовослужбовців, незалежно від районів проходження служби, а також про обмеження зарплат чиновників сумою в 10 «мінімалок».

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