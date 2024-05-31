На Закарпатті співробітники ТЦК затримали 23-річного водія вантажівки, який віз ліки

У ТЦК, коментуючи інцидент заявили, що водій не мав при собі військово-облікових документів, тому був доставлений для уточнення даних.

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У ЗМІ з’явилася інформація, що на Закарпатті співробітники ТЦК зупинили фуру з ліками і затримали 23-річного водія. У Закарпатському ОТЦК прокоментували даний інцидент.

Там підкреслили, що чоловік не мав при собі військово-облікових документів, а згідно з чинним законодавством чоловіки від 18 до 60 років повинні при собі мати військово-облікові документи.

"Повідомляємо, що 29.05.2024 року на блокпосту в районі н.п. Нижні Ворота була зупинена вантажівка, за кермом якої був громадянин, який не мав при собі військово-облікових документів. Спільною групою оповіщення, яка складається з представників національної поліції та територіальних центру комплектування та соціальної підтримки, громадянин був доставлений до Мукачівського РТЦК та СП для уточнення військово-облікових даних. Перевіривши факти, йому була виписана повістка за місцем проживання", - йдеться у повідомленні.

У ТЦК нагадали логістичним компаніям та автоперевізникам про необхідність "відповідальніше ставитися до військового обліку своїх працівників".

Раніше у Міноборони назвали три способи оновити дані, щоб не стати ухилянтом.

Також «Судово-юридична газета» писала, хто має право, крім ТЦК, перевіряти військовий квиток

Ще пояснювали, чи можуть вручити повістку військовозобов’язаному після оновлення даних у ЦНАПі.

Поліція також зможе перевірити через «Оберіг» факт того, чи стоїть особа на військовому обліку та чи направлялася їй повістка.

Також повідомлялося, що оновити дані мають навіть чоловіки, які виїхали за кордон 20 років тому.

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