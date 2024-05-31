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За 7000 доларів обіцяли зняти з військового обліку: на Рівненщині викрили ділків

20:55, 31 травня 2024
Зловмисники пропонували чоловікам фіктивне оформлення на стаціонарне лікування, а у подальшому обіцяли повпливати на голову та членів ВЛК.
За 7000 доларів обіцяли зняти з військового обліку: на Рівненщині викрили ділків
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На Рівненщині викрили ділків, які за 7000 доларів обіцяли зняти клієнта з військового обліку. Про це повідомляє Рівненька обласна прокуратура.

Так, двом чоловікам повідомлено про підозру в одержанні неправомірної вигоди для себе та третьої особи за вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави, вчиненій за попередньою змовою групою осіб  (ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 369-2 КК України).

Встановлено, що дубенчанин зі своїм знайомим із села Тараканів, Дубенського району, налагодили схему заробітку на ухилянтах. Вони пропонували чоловікам мобілізаційного віку фіктивне оформлення на стаціонарне лікування в кількох медичних закладах Рівненщини, а у подальшому обіцяли повпливати на голову та членів військово-лікарської комісії при РТЦК та СП.

Зрештою, клієнти мали отримати документи про непридатність до проходження військової служби та виключення їх з військового обліку. Пакет таких послуг у зловмисників коштував 7000 доларів.

Гроші ділки отримували частинами, готівкою та переказами на банківські картки. Наразі обом підозрюваним вже обрано запобіжні заходи у вигляді домашнього арешту.

Санкція статті передбачає максимальне покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 2 до 5 років.

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