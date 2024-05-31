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За 7000 долларов обещали снять с военного учета: в Ровенской области разоблачили дельцов

20:55, 31 мая 2024
Злоумышленники предлагали мужчинам фиктивное оформление на стационарное лечение, а в дальнейшем обещали повлиять на председателя и членов ВВК.
За 7000 долларов обещали снять с военного учета: в Ровенской области разоблачили дельцов
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В Ровенской области разоблачили дельцов, которые за 7000 долларов обещали снять клиента с военного учета. Об этом сообщает Ровненская областная прокуратура.

Так, двоим мужчинам сообщено о подозрении в получении неправомерной выгоды для себя и третьего лица за влияние на принятие решения лицом, уполномоченным на выполнение функций государства, совершенном по предварительному сговору группой лиц (ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 369- 2 УК Украины).

Установлено, что дубенчанин со своим знакомым из села Тараканов, Дубенского района, наладили схему заработка на уклонистах. Они предлагали мужчинам мобилизационного возраста фиктивное оформление на стационарное лечение в нескольких медицинских учреждениях Ровенщины, а в дальнейшем обещали повлиять на председателя и членов военно-врачебной комиссии при РТЦК и СП.

В конце концов, клиенты должны получить документы о непригодности к прохождению военной службы и исключении их из военного учета. Пакет таких услуг у злоумышленников стоил 7000 долларов.

Деньги дельцы получали частями, наличными и переводами на банковские карты. В настоящее время обоим подозреваемым уже избраны меры пресечения в виде домашнего ареста.

Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы сроком от 2 до 5 лет.

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