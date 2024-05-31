Кабмин поддержал повышение штрафов за джипинг в заповедниках в 50 раз

Правительство поддержало усиление административной ответственности за нарушение правил охраны и использования заповедных территорий.

Фото: rayon.in.ua

Кабинет Министров Украины на своем заседании поддержал законопроект об ужесточении административной ответственности за правонарушения на заповедных территориях.

По словам первого заместителя Министра защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины Александра Краснолуцкого, это логическое продолжение борьбы с джипингом на территории заповедных территорий.

Джипинг – гонки, ралли, трофи-рейды и другие мероприятия на труднопроходимой технике по природным территориям (автомобили, баги, квадроциклы).

В конце марта Комитет Верховной Рады по вопросам экологической политики и природопользования поддержал и рекомендовал парламентариям принять за основу в первом чтении правительственный законопроект «О внесении изменений в Закон «О природно-заповедном фонде Украины» по обеспечению сохранения территорий и объектов природно-заповедного фонда» , устанавливающий более строгие запреты: передвигаться на авто по природно-заповедным территориям разрешено будет только по дорогам общего пользования, по улицам городов и других населенных пунктов и на частных территориях.

Александр Краснолуцкий отметил, что следующим этапом борьбы с джипингом является усиление ответственности путем повышения штрафов, ведь их незначительный размер не выполняет свою превентивную функцию по предупреждению совершения таких правонарушений как джипинг.

На сегодняшний день — размер штрафа для граждан составляет от 153 до 408 гривен, а для должностных лиц – от 255 до 510 гривен.

«По данным Госэкоинспекции в 2023 году по всей Украине, по указанной статье, согласно решениям судов, к взысканию нарушителями подлежало 4,5 тысяч гривен, а уплачено всего 493 грн. В противоположность сумма ущерба объектами природно-заповедного фонда составила около 7 млн ​​грн, а возмещено всего 913 тысяч гривен. Колоссальная разница. После одобрения проекта Закона размер штрафа будет увеличен ориентировочно в 50 раз. Для граждан он будет составлять от 8500 до 17000 грн, а для должностных лиц – от 17000 до 25500 грн», – отметил Александр Краснолуцкий.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.