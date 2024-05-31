Кабмін підтримав підвищення штрафів за джипінг у заповідниках у 50 разів

Уряд підтримав посилення адміністративної відповідальності за порушення правил охорони та використання заповідних територій.

Фото: rayon.in.ua

Кабінет Міністрів України на своєму засіданні підтримав законопроект про посилення адміністративної відповідальності за правопорушення на заповідних територіях.

За словами першого заступника Міністра захисту довкілля та природних ресурсів України Олександра Краснолуцького, це логічне продовження боротьби з джипінгом на території заповідних територій.

Джипінг — перегони, ралі, трофі-рейди та інші заходи на важкопрохідній техніці по природних територіях (автомобілі, багі, квадроцикли).

Наприкінці березня Комітет Верховної Ради з питань екологічної політики та природокористування підтримав та рекомендував парламентарям прийняти за основу у першому читанні урядовий законопроєкт «Про внесення змін до Закон «Про природно-заповідний фонд України» щодо забезпечення збереження територій та об’єктів природно-заповідного фонду», який встановлює суворіші заборони: пересуватися на авто по природно-заповідних територіях дозволено буде лише дорогами загального користування, вулицями міст та інших населених пунктів та на приватних територіях.

Олександр Краснолуцький зазначив, що наступним етапом боротьби з джипінгом є посилення відповідальності шляхом підвищення штрафів, адже їх незначний розмір не виконує своєї превентивної функції щодо попередження вчинення таких правопорушень як джипінг.

Станом на сьогодні — розмір штрафу для громадян складає від 153 до 408 гривень, а для посадових осіб – від 255 до 510 гривень.

«За даними Держекоінспекції у 2023 році по всій України, за зазначеною статтею, згідно з рішеннями судів, до стягнення порушниками підлягало 4,5 тисячі гривень, а сплачено всього 493 грн. На противагу — сума збитків об’єктами природно-заповідного фонду склала близько 7 млн грн, а відшкодовано всього 913 тисяч гривень. Колосальна різниця. Після схвалення проєкту Закону розмір штрафу буде збільшено орієнтовно в 50 разів. Для громадян він становитиме від 8500 до 17000 грн, а для посадових осіб – від 17000 до 25500 грн», — зазначив Олександр Краснолуцький.

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