Львівʼянку ув'язнили за смерть дворічної доньки на озері

Жінка у стані сп’яніння залишила доньку без нагляду, через що дитина загинула.

У Львові засудили жінку за смерть дворічної доньки на озері.

У справі №463/1710/24 йдеться про те, що жінка разом із дворічною донькою та компанією чоловіків відпочивала на озері. Нетвереза жінка залишила дитину на воді без нагляду, і через це дівчинка втопилася.

За кілька годин протверезівши жінка звернула увагу, що її доньки немає поруч, і сповістила поліцію про її зникнення. Тіло дівчинки правоохронці знайшли у воді неподалік від місця, де компанія відпочивала.

Слідчі відкрили кримінальне провадження за ст. 166 ККУ (злісне невиконання батьківських обовʼязків). У суді жінка свою провину визнала та розкаялась, вона попросила суд суворо її не карати.

Пустомитівський районний суд призначив їй 2 роки позбавлення волі.

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