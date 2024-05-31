Львівʼянку ув'язнили за смерть дворічної доньки на озері

У Львові засудили жінку за смерть дворічної доньки на озері.
У справі №463/1710/24 йдеться про те, що жінка разом із дворічною донькою та компанією чоловіків відпочивала на озері. Нетвереза жінка залишила дитину на воді без нагляду, і через це дівчинка втопилася.
За кілька годин протверезівши жінка звернула увагу, що її доньки немає поруч, і сповістила поліцію про її зникнення. Тіло дівчинки правоохронці знайшли у воді неподалік від місця, де компанія відпочивала.
Слідчі відкрили кримінальне провадження за ст. 166 ККУ (злісне невиконання батьківських обовʼязків). У суді жінка свою провину визнала та розкаялась, вона попросила суд суворо її не карати.
Пустомитівський районний суд призначив їй 2 роки позбавлення волі.
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