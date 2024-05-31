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Вступ-2024: як учасникам основної сесії НМТ отримати витяг з відомостей результатів

13:25, 31 травня 2024
З 14 травня до 25 червня триває основна сесія національного мультипредметного тесту.
Вступ-2024: як учасникам основної сесії НМТ отримати витяг з відомостей результатів
Фото: УНІАН
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В Українському центрі оцінювання якості освіти розповіли, як учасникам основних сесій Національного мультипредметного тесту отримати витяг з відомостей результатів.

Основна сесія НМТ триває з 14 травня до 25 червня. Так, до 2 липня в персональних кабінетах учасників буде розміщено інформацію про результати основних сесій НМТ за шкалою 100-200 балів.

«У персональному кабінеті у вкладці «Результати» також буде доступна опція формування Інформаційної картки учасника НМТ, необхідної для вступу до закладів вищої освіти України», – йдеться у повідомленні.

У випадку, якщо учаснику основної сесії мультитесту потрібно подати до закордонного закладу освіти оригінал документа, то лише після офіційного оголошення результатів (з 2 липня) він може замовити витяг з відомостей результатів НМТ.

Для отримання витягу учасник НМТ має надіслати до Українського центру оцінювання якості освіти (на адресу: вул. Володимира Винниченка, 5, м. Київ, 04053 або на e-mail: [email protected]):

  • заяву про виготовлення витягу з відомостей результатів зовнішнього незалежного оцінювання / національного мультипредметного тесту (зразок заяви розміщено за посиланням);
  • копію документа, на підставі якого учасника зареєстровано для участі в ЗНО / НМТ (якщо неможливо зробити копії документа, на підставі якого учасника зареєстровано, – подати копію іншого документа, що посвідчує особу).

На копіях документів, які подають для виготовлення витягу, мають бути напис про засвідчення документа, який складається зі слів «Згідно з оригіналом» (без лапок), особистий підпис учасника, його ім’я та прізвище, дата засвідчення копії. Засвідчувати копії документів нотаріально не потрібно.

Заяви про виготовлення витягу буде розглянуто в строки, визначені законом України «Про звернення громадян».

Виготовлення та видавання / надсилання витягів здійснює Український центр оцінювання якості освіти на безоплатній основі.

УЦОЯО відправляє оригінали замовлених документів «Укрпоштою» (коштом установи) або «Новою поштою» (заявник замовляє власним коштом послугу «Кур’єрська доставка»).

Раніше ми писали, як зареєструватися на додаткову сесію НМТ.

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