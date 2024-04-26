Практика судів
  1. В Україні

Як зареєструватися на додаткову сесію НМТ: інструкція

16:07, 26 квітня 2024
З 10 до 15 травня 2024 року розпочинається додатковий період реєстрації для участі в додатковій сесії НМТ.
Як зареєструватися на додаткову сесію НМТ: інструкція
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Міністерство освіти і науки України нагадало, що особи, які не встигли зареєструватися на НМТ, можуть подать заявки на додаткову сесію.

З 10 до 15 травня 2024 року розпочинається додатковий період реєстрації для участі в додатковій сесії національного мультипредметного тесту.

Зареєструватися на додаткову сесію НМТ можуть особи, які:

- реєструвалися в основний період реєстрації, однак отримали відмову в реєстрації. Важливе уточнення: вони можуть лише усунути недоліки та надіслати внесену інформацію та копії документів на оброблення до регіонального центру оцінювання якості освіти;

- з поважних причин не змогли зареєструватися в основний період;

- перебувають у місцях позбавлення волі або слідчих ізоляторах на підставі рішення суду.

Для реєстрації в додатковий період необхідно:

- створити персональний кабінет за допомогою спеціального сервісу, який розміщений на сайті УЦОЯО;

- завантажити в персональний кабінет сканкопію або фотокопію заяви про надання можливості скласти НМТ під час додаткової сесії;

- подати документ, що підтверджує поважну причину, через яку учасник/-ця  не зареєструвався/-лася під час основного періоду реєстрації.

Нагадаємо, тимчасові екзаменаційні центри за межами України будуть створені у 57 містах 32 країн.

Основна сесія НМТ триватиме з 14 травня по 25 червня, а додаткова — з 11 до 19 липня.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також

Чи дійсно 2 млн осіб ризикують опинитися в розшуку внаслідок нового закону про мобілізацію – прямий ефір

Стрічка новин

Блоги
Публікації
У держреєстраторів при реєстрації нерухомості з’явилася можливість перевірити, чи не підроблене судове рішення, у два кліки

Держреєстраторам буде простіше перевірити дійсність судового рішення для реєстрації нерухомого майна – реалізовано автоматичну взаємодію.

Автоматизована система документообігу суду буде працювати за новими правилами – Рада суддів

Положення про автоматизовану систему документообігу суду буде викладено в новій редакції – Рада суддів.

Ірина Мудра розповіла, які проблеми судової влади будуть вирішуватися першочергово: пріоритети Офісу Президента

Серед пріоритетів – забезпечення функціонування судової влади, нова мапа судів, призначення нових суддів, реформування Державної судової адміністрації.

Після скасування статусу обмежено придатних чоловіків розділять на п’ять категорій, а також оновлять Розклад хвороб для визначення придатності

Окремо виділять тих, хто придатний до служби у вищому військовому навчальному закладі, в ТЦК, частинах забезпечення, установах, організаціях, але непридатний до безпосередньої участі в бойових діях, а також оновлять Розклад хвороб, за яким визначають ступінь придатності.

Як громадянам отримати ефективний доступ до компенсації за зруйноване житло – ГО «Поверни своє» спільно з проектом Ради Європи виробили пропозиції з удосконалення адмінпроцедури і судового механізму

Засновниця ГО «Поверни своє» Ольга Оніщук під час круглого столу презентувала конкретні рекомендації, які зможуть забезпечити доступ громадян до отримання компенсації за зруйноване та пошкоджене житло.

Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
Чи дійсно 2 млн осіб ризикують опинитися в розшуку внаслідок нового закону про мобілізацію – прямий ефір
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Данило Гетманцев
    Данило Гетманцев
    голова Комітету Верховної Ради України з питань фінансів, податкової та митної політики
  • Михайло Ніколаєв
    Михайло Ніколаєв
    суддя Господарського суду Чернівецької області
  • Сергій Чванкін
    Сергій Чванкін
    голова Київського районного суду м. Одеси