Як зареєструватися на додаткову сесію НМТ: інструкція

Міністерство освіти і науки України нагадало, що особи, які не встигли зареєструватися на НМТ, можуть подать заявки на додаткову сесію.
З 10 до 15 травня 2024 року розпочинається додатковий період реєстрації для участі в додатковій сесії національного мультипредметного тесту.
Зареєструватися на додаткову сесію НМТ можуть особи, які:
- реєструвалися в основний період реєстрації, однак отримали відмову в реєстрації. Важливе уточнення: вони можуть лише усунути недоліки та надіслати внесену інформацію та копії документів на оброблення до регіонального центру оцінювання якості освіти;
- з поважних причин не змогли зареєструватися в основний період;
- перебувають у місцях позбавлення волі або слідчих ізоляторах на підставі рішення суду.
Для реєстрації в додатковий період необхідно:
- створити персональний кабінет за допомогою спеціального сервісу, який розміщений на сайті УЦОЯО;
- завантажити в персональний кабінет сканкопію або фотокопію заяви про надання можливості скласти НМТ під час додаткової сесії;
- подати документ, що підтверджує поважну причину, через яку учасник/-ця не зареєструвався/-лася під час основного періоду реєстрації.
Нагадаємо, тимчасові екзаменаційні центри за межами України будуть створені у 57 містах 32 країн.
Основна сесія НМТ триватиме з 14 травня по 25 червня, а додаткова — з 11 до 19 липня.
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