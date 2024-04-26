Як зареєструватися на додаткову сесію НМТ: інструкція

З 10 до 15 травня 2024 року розпочинається додатковий період реєстрації для участі в додатковій сесії НМТ.

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Міністерство освіти і науки України нагадало, що особи, які не встигли зареєструватися на НМТ, можуть подать заявки на додаткову сесію.

З 10 до 15 травня 2024 року розпочинається додатковий період реєстрації для участі в додатковій сесії національного мультипредметного тесту.

Зареєструватися на додаткову сесію НМТ можуть особи, які:

- реєструвалися в основний період реєстрації, однак отримали відмову в реєстрації. Важливе уточнення: вони можуть лише усунути недоліки та надіслати внесену інформацію та копії документів на оброблення до регіонального центру оцінювання якості освіти;

- з поважних причин не змогли зареєструватися в основний період;

- перебувають у місцях позбавлення волі або слідчих ізоляторах на підставі рішення суду.

Для реєстрації в додатковий період необхідно:

- створити персональний кабінет за допомогою спеціального сервісу, який розміщений на сайті УЦОЯО;

- завантажити в персональний кабінет сканкопію або фотокопію заяви про надання можливості скласти НМТ під час додаткової сесії;

- подати документ, що підтверджує поважну причину, через яку учасник/-ця не зареєструвався/-лася під час основного періоду реєстрації.

Нагадаємо, тимчасові екзаменаційні центри за межами України будуть створені у 57 містах 32 країн.

Основна сесія НМТ триватиме з 14 травня по 25 червня, а додаткова — з 11 до 19 липня.

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