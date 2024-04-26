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Как зарегистрироваться на дополнительную сессию НМТ: инструкция

16:07, 26 апреля 2024
С 10 по 15 мая 2024 года начинается дополнительный период регистрации для участия в дополнительной сессии НМТ.
Как зарегистрироваться на дополнительную сессию НМТ: инструкция
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Министерство образования и науки Украины напомнило, что лица, не успевшие зарегистрироваться на НМТ, могут подать заявки на дополнительную сессию.

С 10 по 15 мая 2024 года начинается дополнительный период регистрации для участия в дополнительной сессии национального мультипредметного теста.

Зарегистрироваться на дополнительную сессию НМТ могут лица, которые:

- регистрировались в основной период регистрации, однако получили отказ в регистрации. Важное уточнение: они могут только устранить недостатки и отправить внесенную информацию и копии документов на обработку в региональный центр оценки качества образования;

- по уважительным причинам не смогли зарегистрироваться в основной период;

- находятся в местах лишения свободы или в следственных изоляторах на основании решения суда.

Для регистрации в дополнительный период необходимо:

- создать персональный кабинет с помощью специального сервиса, размещенного на сайте УЦОКО;

- загрузить в персональный кабинет сканкопию или фотокопию заявления предоставления возможности составить НМТ во время дополнительной сессии;

- подать документ, подтверждающий уважительную причину, по которой участник не зарегистрировался во время основного периода регистрации.

Напомним, временные экзаменационные центры за пределами Украины будут созданы в 57 городах 32 стран.

Основная сессия НМТ продлится с 14 мая по 25 июня, а дополнительная с 11 по 19 июля.

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