Как зарегистрироваться на дополнительную сессию НМТ: инструкция

С 10 по 15 мая 2024 года начинается дополнительный период регистрации для участия в дополнительной сессии НМТ.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Министерство образования и науки Украины напомнило, что лица, не успевшие зарегистрироваться на НМТ, могут подать заявки на дополнительную сессию.

С 10 по 15 мая 2024 года начинается дополнительный период регистрации для участия в дополнительной сессии национального мультипредметного теста.

Зарегистрироваться на дополнительную сессию НМТ могут лица, которые:

- регистрировались в основной период регистрации, однако получили отказ в регистрации. Важное уточнение: они могут только устранить недостатки и отправить внесенную информацию и копии документов на обработку в региональный центр оценки качества образования;

- по уважительным причинам не смогли зарегистрироваться в основной период;

- находятся в местах лишения свободы или в следственных изоляторах на основании решения суда.

Для регистрации в дополнительный период необходимо:

- создать персональный кабинет с помощью специального сервиса, размещенного на сайте УЦОКО;

- загрузить в персональный кабинет сканкопию или фотокопию заявления предоставления возможности составить НМТ во время дополнительной сессии;

- подать документ, подтверждающий уважительную причину, по которой участник не зарегистрировался во время основного периода регистрации.

Напомним, временные экзаменационные центры за пределами Украины будут созданы в 57 городах 32 стран.

Основная сессия НМТ продлится с 14 мая по 25 июня, а дополнительная с 11 по 19 июля.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.