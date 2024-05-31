Поступление-2024: как участникам основной сессии НМТ получить выписку из сведений результатов

С 14 мая по 25 июня продолжается основная сессия национального мультипредметного теста.

Фото: УНИАН

В Украинском центре оценивания качества образования рассказали, как участникам основных сессий Национального мультипредметного теста получить выдержку из сведений результатов.

Основная сессия НМТ проходит с 14 мая по 25 июня. Так, до 2 июля в персональных кабинетах участников будет размещена информация о результатах основных сессий НМТ по шкале 100-200 баллов.

«В персональном кабинете во вкладке «Результаты» также будет доступна опция формирования Информационной карты участника НМТ, необходимой для поступления в высшее образование Украины», – говорится в сообщении.

В случае, если участнику основной сессии мультитеста нужно подать в зарубежное учебное заведение оригинал документа, то только после официального объявления результатов (со 2 июля) он может заказать выписку из сведений результатов НМТ.

Для получения подъемника участник НМТ должен отправить в Украинский центр оценивания качества образования (по адресу: ул. Владимира Винниченко, 5, г. Киев, 04053 или на e-mail: [email protected]):

заявление об изготовлении выписки из сведений результатов внешнего независимого оценивания / национального мультипредметного теста (образец заявления размещен по ссылке);

копию документа, на основании которого участник зарегистрирован для участия в ЗНО / НМТ (если невозможно сделать копии документа, на основании которого участник зарегистрирован, – представить копию другого документа, удостоверяющего личность).

На копиях документов, которые подают для изготовления выписки, должна быть надпись об удостоверении документа, состоящая из слов «Согласно оригиналу» (без кавычек), личная подпись участника, его имя и фамилия, дата заверения копии. Удостоверять копии документов нотариально не нужно.

Заявления об изготовлении подъемника будут рассмотрены в сроки, определенные законом Украины «Об обращениях граждан».

Изготовление и выдача / отправка подъемников осуществляет Украинский центр оценивания качества образования на безвозмездной основе.

УЦОКО отправляет оригиналы заказанных документов «Укрпочтой» (ценой учреждения) или «Новой почтой» (заявитель заказывает за свой счет услугу «Курьерская доставка»).

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