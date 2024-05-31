Практика судів
  1. В Україні

Уряд затвердив ліцензійні умови для заготівлі та тестування донорської крові

18:08, 31 травня 2024
Затвердження ліцензійних умов дозволить посилити контроль держави за діяльністю суб’єктів системи крові.
Уряд затвердив ліцензійні умови для заготівлі та тестування донорської крові
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Міністерство охорони здоров'я України повідомило, що Уряд затвердив ліцензійні умови провадження господарської діяльності із заготівлі та тестування донорської крові та компонентів крові незалежно від їх кінцевого призначення, перероблення, зберігання, розподілу та реалізації.

Затвердження ліцензійних умов – важливий крок України на шляху євроінтеграції, який посилює контроль держави за діяльністю суб’єктів системи крові (центри крові), як постачальників донорської крові та її компонентів, що використовуються для лікування пацієнтів. В основі ліцензійних умов покладено вимоги законодавства Європейського Союзу, а саме Директиви № 2002/98/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 27 січня 2003 року, що встановлює стандарти якості та безпеки забору, тестування, обробки, зберігання та розповсюдження крові людини та її компонентів, а також вносить зміни до Директиви № 2001/83/ЄС.

Наразі центри крові отримують ліцензію лише на медичну практику (для можливості здійснення медичного обстеження донорів перед донацією), та не мають змоги отримати спеціальної ліцензії, яка б відображала всю специфіку їхньої діяльності. Йдеться про весь процес: від заготівлі донорської крові та її компонентів до їхнього розподілу чи реалізації в заклади охорони здоров’я.

Тепер у звʼязку з запровадженням нових ліцумов вперше в Україні запроваджується система ліцензування саме для суб’єктів системи крові. Видачу відповідних ліцензій здійснюватиме Держлікслужба.

В результаті запровадження ліцензійних умов держава не лише посилює контроль за усіма виробничими процесами в закладах системи крові, а й гарантує безпеку та якість донорської крові та її компонентів для кожного пацієнта, який їх потребує, на рівні, що еквівалентний чинному в країнах Європейського Союзу.

Нові ліцумови сприятимуть підвищенню якості та вдосконаленню технологічних процесів центрів крові, встановленню високих технологічних вимог, зокрема до акредитації лабораторій системи крові, забезпеченню безперервності надання трансфузіологічної допомоги як цивільному населенню, так і силам безпеки і оборони.

З моменту набрання чинності ліцензійних умов заготівля крові від донорів (в тому числі виїзна) буде здійснюватись виключно центрами крові. Натомість заклади охорони здоров’я мають перетворити відділення трансфузіології в лікарняні банки крові, як цього вимагає положення Закону України «Про безпеку та якість донорської крові та компонентів крові». Це забезпечить унеможливлення потенційних ризиків щодо інфекційної та імунологічної безпеки компонентів крові.

Нові ліцумови набувають чинності через рік з моменту прийняття. Це надасть змогу закладам системи крові в належний спосіб підготуватись до запровадження змін. 

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також

Відповідальності за порушення правил військового обліку не уникнути – ефір на Право ТВ

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Верховний Суд визначив, коли громадська організація має право оскаржувати ставки збору за паркування в інтересах мешканців міста

Громадська організація зазначала, що рішенням міськради встановлено різні ставки збору за місця для паркування авто – для спеціально відведених автостоянок встановлено нижчу ставку, ніж для майданчиків платного паркування.

Адвокат запропонував судді хабар прямо під час судового засідання

Суддя поскаржився на поведінку адвоката у Вищу раду правосуддя.

Військова поліція зможе проводити службові розслідування та перевірки у Міноборони та Збройних Силах

Перевірки та службові розслідування Військова поліція зможе проводити на підставі письмового наказу Начальника Військової поліції або керівника територіального органу управління ВП.

Майно ліквідованого Окружного адмінсуду Києва продовжують передавати до інших судів

Монітори, системні блоки та багатофункціональні пристрої передадуть Дніпропетровському окружному адмінсуду.

Ефективне управління державною власністю як інструмент відновлення економіки – Верховний Суд проводить обговорення місії господарських судів

Міністр юстиції Денис Малюська зазначив, що наразі найбільш болючими є два питання – чисельні мораторії і відповідна економічна модель врегулювання проблемної заборгованості великих державних підприємств та захист цивільного обороту, щоб не породити нову хвилю відбирання майна від добросовісних набувачів.

Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
Відповідальності за порушення правил військового обліку не уникнути – ефір на Право ТВ
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Наталія Грень
    Наталія Грень
    суддя Львівського окружного адміністративного суду
  • Назар Костецький
    Назар Костецький
    суддя Львівського окружного адміністративного суду