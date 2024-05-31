Апеляційний суд підтримав вирок про довічне ув’язнення зловмиснику, який вбив жінку, а злочин намагався інсценувати під самогубство

Чоловік проник у будинок сусідки з метою пограбування, а коли вона повернулася, вбив її.

Вінницький апеляційний суд підтримав вирок Барського районного суду Вінницької області від 29 лютого 2024 року, яким місцевого жителя засуджено до довічного позбавлення волі. Про це повідомляє Барський районний суд Вінницької області.

У справі №125/1282/23 чоловіка визнали винним в умисному вбивстві односельчанки з корисливих мотивів, а також у розбої. Скаргу захисника відхилили. Відтак вирок набрав законної сили.

Як установив суд, чоловік, будучи обізнаним про приватне життя своїх односельчан, вирішив незаконно заволодіти грошовими коштами та матеріальними цінностями, що їм належать.

Впевнившись, що у будинку нікого немає, проник усередину через незамкнені двері. Там почав обшукувати кімнати та можливі місця схову цінного, і в цей час до будинку зайшла потерпіла і помітила його. Будучи викритим, чоловік не припинив свої протиправні дії, а навпаки, продовжуючи втілювати злочинний умисел до кінця, вчинив напад на односельчанку, під час якого вбив її кухонним ножем. Після цього викрав з будинку 7000 гривень і золотий хрестик.

Після вбивства чоловік зробив усе можливе для знищення слідів та інсценування самогубства, однак злочин було розкрито.

У суді своєї вини чоловік не заперечував. Проте суди обох інстанцій дійшли висновку, що у вчиненому він не розкаявся. Встановивши виключну небезпечність обвинуваченого для суспільства суди вирішили, що домірним покаранням буде найвища санкція.

На користь матері загиблої з винуватця ухвалено стягнути 7000 гривень матеріальної шкоди та 1 500 000 гривень моральної шкоди.

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