Апелляционный суд поддержал приговор о пожизненном заключении злоумышеннику, который убил женщину, а преступление пытался инсценировать под самоубийство

Мужчина проник в дом соседки с целью ограбления, а когда она вернулась, убил ее.

Винницкий апелляционный суд поддержал приговор Барского районного суда Винницкой области, которым местный житель приговорен к пожизненному лишению свободы. Об этом сообщает Барский районный суд Винницкой области.

В деле №125/1282/23 мужчину признали виновным в умышленном убийстве односельчанки из корыстных побуждений, а также в разбое. Жалобу защитника отклонили. Следовательно, приговор вступил в законную силу.

Как установил суд, мужчина, будучи осведомлен о частной жизни своих односельчан, решил незаконно завладеть денежными средствами и принадлежащими им материальными ценностями.

Убедившись, что в доме никого нет, проник внутрь через незапертую дверь. Там начал обыскивать комнаты и возможные места хранения ценного, и в это время в дом вошла потерпевшая и заметила его. Будучи уличенным, мужчина не прекратил свои противоправные действия, а наоборот, продолжая воплощать преступный умысел до конца, совершил нападение на односельчанку, во время которого убил ее кухонным ножом. После этого похитил из дома 7000 гривен и золотой крестик.

После убийства мужчина совершил все возможное для уничтожения следов и инсценировки самоубийства, однако преступление было раскрыто.

В суде своей вины мужчина не возражал. Однако суды обеих инстанций пришли к выводу, что в совершенном он не раскаялся. Установив исключительную опасность обвиняемого для общества суды решили, что наказанием будет наивысшая санкция.

В пользу матери погибшей с виновника решили взыскать 7000 гривен материального ущерба и 1 500 000 гривен морального вреда.

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