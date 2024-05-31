Совещательная группа экспертов внесла изменения в Методологию оценки кандидатов

Совещательная группа экспертов внесла изменения в некоторые руководящие документы.

В четверг, 30 мая, состоялось заседание Совещательной группы экспертов, на котором эксперты рассмотрели и приняли изменения в Положение о СГЭ и Методологии оценивания моральных качеств и уровня компетентности в сфере права.

Перед голосованием секретарь СГЭ Ярослав Романюк сообщил, что Совещательная группа экспертов прошла первый полный цикл работы с кандидатами, проработала опыт конкурсной оценки и наработала изменения в основном технического характера для еще более эффективной работы.

Он также кратко озвучил суть предложенных изменений, с которыми члены СГЭ ознакомились заранее и имели возможность прокомментировать их.

В итоге Совещательная группа экспертов единогласным решением приняла предложенные изменения к Положению о ДГЭ и своей Методологии оценивания кандидатов.

В конце заседания глава СГЭ Алеш Залар коротко рассказал о положении дел в конкурсах на должности судей КСУ.

Прежде всего, он поздравил избрание Верховной Радой Украины нового судьи КСУ, который вместе с другими кандидатами успешно прошел оценку СГЭ.

«Это положительный сигнал для общественности и потенциальных кандидатов, а также хороший пример оперативности в проведении конкурсных процедур для других субъектов назначения», - отметил Алеш Залар.

Также он рассказал, что СГЭ продолжает анализ материалов относительно десяти кандидатов на одну вакантную должность судьи КСУ по квоте Президента Украины, а также сообщил, что СГЭ ожидает окончательных решений Совета судей Украины о допуске кандидатов к участию в конкурсах на две вакантные должности по квоте съезда судей Украины и передачи соответствующих материалов Совещательной группе экспертов.

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