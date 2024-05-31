Дорадча група експертів внесла зміни до Методології оцінювання кандидатів

Дорадча група експертів внесла зміни до деяких керівних документів.

У четвер, 30 травня, відбулося засідання Дорадчої групи експертів, на якому експерти розглянули та ухвалили зміни до Положення про ДГЕ та до Методології оцінювання моральних якостей і рівня компетентності у сфері права.

Перед голосуванням секретар ДГЕ Ярослав Романюк повідомив, що Дорадча група експертів пройшла перший повний цикл роботи з кандидатами, опрацювала досвід конкурсного оцінювання та напрацювала зміни, здебільшого технічного характеру, для ще більш ефективної роботи.

Він також коротко озвучив суть цих запропонованих змін, з якими члени ДГЕ ознайомилися заздалегідь та мали можливість прокоментувати їх.

У підсумку Дорадча група експертів одноголосним рішенням ухвалила запропоновані зміни до Положення про ДГЕ та до своєї Методології оцінювання кандидатів.

Наприкінці засідання голова ДГЕ Алеш Залар коротко розповів про стан справ в конкурсах на посади суддів КСУ.

Перш за все він привітав обрання Верховною Радою України нового судді КСУ, який разом з іншими кандидатами успішно пройшов оцінювання ДГЕ.

«Це позитивний сигнал для громадськості та потенційних кандидатів, а також хороший приклад оперативності в проведенні конкурсних процедур для інших субʼєктів призначення», – зазначив Алеш Залар.

Також він розповів, що ДГЕ продовжує аналіз матеріалів щодо десяти кандидатів на одну вакантну посаду судді КСУ за квотою Президента України, а також повідомив, що ДГЕ очікує остаточних рішень Ради суддів України про допуск кандидатів до участі в конкурсах на дві вакантні посади за квотою зʼїзду суддів України та передачу відповідних матеріалів Дорадчій групі експертів.

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