Практика судів
  1. В Україні

«Україна має безумовне право захищатися», — генсек НАТО Столтенберг наполягає на ударах по території рф

10:53, 31 травня 2024
Єнс Столтенберг наполягає на праві України завдавати ударів по російській території і зазначає, що дедалі більше союзників погоджуються із цим.
«Україна має безумовне право захищатися», — генсек НАТО Столтенберг наполягає на ударах по території рф
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Україна має право на самооборону й може завдавати ударів західною зброєю по території рф. На цьому наголосив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг на міністерській зустрічі Альянсу, передає «Європейська правда».

Він підкреслив, що з початку повномасштабного вторгнення рф Україна має безумовне право захищатися за допомогою ударів по російській території.

«Україна має право на самооборону, і це включає удари по цілях на території рф. Це стає ще більш нагальним на тлі відкриття нового фронту», — заявив Столтенберг.

За його словами, для ефективного захисту Україна має використовувати новітню зброю НАТО.

Крім цього, дедалі більше членів НАТО надають дозвіл Україні на використання своєї зброї, додав генсек.

Як відомо, дозвіл на удари по рф своєю зброєю вже надали Франція, Велика Британія, Швеція, Польща, Латвія, Литва, Нідерланди, Естонія та Чехія.

До цього списку додалися також Фінляндія та Канада.

Однак Італія не підтримує використання її зброї для ударів по рф.

Додамо, що Олаф Шольц схиляється до надання дозволу Україні бити по рф німецькою зброєю.

Крім того, Джо Байден дозволив Україні бити американською зброєю по рф, але з обмеженнями.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також

Відповідальності за порушення правил військового обліку не уникнути – ефір на Право ТВ

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Електронний військово-обліковий документ (е-ВОД) можна буде сформувати самостійно після оновлення даних

Відповідно до постанови Кабміну е-ВОД є відображення в електронній формі відомостей про громадянина України, що містяться в Реєстрі «Оберіг», а також відомостей щодо звернення або повідомлення про вчинення адміністративного або кримінального правопорушення до Національної поліції.

Верховна Рада розгляне зміни щодо протидії розвідувально-підривній діяльності іноземних держав

Не буде вважатися злочином вимушене заподіяння шкоди особою, яка в інтересах нацбезпеки виконувала заздалегідь затверджене керівником спеціально уповноваженого державного органу у сфері контррозвідувальної діяльності контррозвідувальне завдання.

У ВККС повідомили, як планують уникнути конфлікту інтересів під час конкурсу в апеляційні суди та розповіли, як буде проходити сам конкурс

Вища кваліфікаційна комісія суддів схоже готова до безпрецедентних заходів, щоб переконати у прозорості конкурсних процедур.

РСУ попросила Кабмін забезпечити представництво судової влади під час засідань Уряду

У Раді суддів вважають, що судова влада, як окрема гілка влади, має право брати участь в засіданнях Кабінету міністрів.

Парламент розгляне законопроект Володимира Зеленського про запровадження нової дипломатичної посади Спеціального представника України

Спецпредставник для виконання окремих завдань у зовнішньополітичній сфері буде призначатися на посаду та звільнятися Президентом за поданням Міністра закордонних справ.

Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
Відповідальності за порушення правил військового обліку не уникнути – ефір на Право ТВ
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Наталія Грень
    Наталія Грень
    суддя Львівського окружного адміністративного суду
  • Назар Костецький
    Назар Костецький
    суддя Львівського окружного адміністративного суду