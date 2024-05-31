«Україна має безумовне право захищатися», — генсек НАТО Столтенберг наполягає на ударах по території рф

Єнс Столтенберг наполягає на праві України завдавати ударів по російській території і зазначає, що дедалі більше союзників погоджуються із цим.

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Україна має право на самооборону й може завдавати ударів західною зброєю по території рф. На цьому наголосив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг на міністерській зустрічі Альянсу, передає «Європейська правда».

Він підкреслив, що з початку повномасштабного вторгнення рф Україна має безумовне право захищатися за допомогою ударів по російській території.

«Україна має право на самооборону, і це включає удари по цілях на території рф. Це стає ще більш нагальним на тлі відкриття нового фронту», — заявив Столтенберг.

За його словами, для ефективного захисту Україна має використовувати новітню зброю НАТО.

Крім цього, дедалі більше членів НАТО надають дозвіл Україні на використання своєї зброї, додав генсек.

Як відомо, дозвіл на удари по рф своєю зброєю вже надали Франція, Велика Британія, Швеція, Польща, Латвія, Литва, Нідерланди, Естонія та Чехія.

До цього списку додалися також Фінляндія та Канада.

Однак Італія не підтримує використання її зброї для ударів по рф.

Додамо, що Олаф Шольц схиляється до надання дозволу Україні бити по рф німецькою зброєю.

Крім того, Джо Байден дозволив Україні бити американською зброєю по рф, але з обмеженнями.

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