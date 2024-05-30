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Італія не підтримує використання її зброї для ударів по рф, — очільник МЗС

16:20, 30 травня 2024
Міністр закордонних справ Антоніо Таяні наголосив, що вся зброя, яка йде з Італії, має бути використана в Україні.
Італія не підтримує використання її зброї для ударів по рф, — очільник МЗС
Фото: Getty Images
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Італія виступає проти того, щоб Україна використовувала надану їй зброю для ударів по території рф. Про це заявив очільник Міністерства закордонних справ Італії Антоніо Таяні, передає Sky News.

«Вся зброя, яка йде з Італії, має бути використана в Україні», - заявив Таяні.

Видання також нагадує про те, що віцепрем'єр-міністр Італії Маттео Сальвіні різко відреагував на заклик генерального секретаря НАТО Єнса Столтенберга зняти обмеження на використання озброєння.

«НАТО не може змусити нас вбивати в росії, а також ніхто не може змусити нас відправити італійських солдатів воювати або вмирати в Україні», - заявив він та закликав усіх, хто «хоче війни» поїхати воювати до України.

Як відомо, дозвіл на удари по рф своєю зброєю вже надали Франція, Велика Британія, Швеція, Польща, Латвія, Литва, Нідерланди, Естонія та Чехія.

До цього списку додалися також Фінляндія та Канада.

Додамо, що Олаф Шольц схиляється до надання дозволу Україні бити по рф німецькою зброєю.

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