Практика судів
  1. В Україні

Директор лікарні під Києвом підозрюється у заволодінні 200 тисячами гривень на ремонті лікарні

22:00, 30 травня 2024
Підозрюваний організував капітальний ремонт у декількох відділеннях лікарні на Білоцерківщині та штучно завищував обсяги та якість виконаних робіт.
Директор лікарні під Києвом підозрюється у заволодінні 200 тисячами гривень на ремонті лікарні
Джерело фото: pol.kyivregion
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Поліцейські Київщини викрили випадок заволодіння бюджетними коштами на суму майже 200 тисяч гривень. Затриманий директор товариства підозрюється у збагаченні під час ремонту лікарні.

В поліції Київської області повідомили, за даними слідства, підозрюваний організував капітальний ремонт у декількох відділеннях лікарні на Білоцерківщині. З метою привласнення бюджетних коштів, виділених на ремонт, чоловік штучно завищував обсяги та якість виконаних робіт. За ці дії йому загрожує позбавлення волі на строк від трьох до восьми років.

Підприємство, яким керував підозрюваний, уклало договір з директором лікарні на проведення ремонтних робіт. Підрядник штучно завищував обсяги та якість робіт, вносячи неправдиві відомості до актів. Цим самим він отримував бюджетні кошти за невиконані роботи.

Проведеним слідством встановлено, що завдяки своїм протиправним діям підозрюваний спричинив державі збитки на понад 185 тисяч гривень.

За підсумками розслідування слідчі повідомили фігуранту про підозру за статтями 191 та 366 Кримінального кодексу України - заволодіння бюджетними коштами та службове підроблення.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також

Відповідальності за порушення правил військового обліку не уникнути – ефір на Право ТВ

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Верховна Рада незабаром схвалить законопроект про запровадження Військової поліції

Правоохоронний комітет парламенту зареєструє доопрацьовану версію законопроекту про створення в Україні Військової поліції і парламент ухвалить його за основу.

Верховна Рада розширить підстави для звільнення дипломатів і встановить ценз в 10 років стажу для присвоєння рангу Надзвичайного і Повноважного Посла

Ранг Надзвичайного і Повноважного Посла зможуть присвоювати лише за умови стажу дипломатичної служби не менше 10 років, а коло підстав для звільнення дипломатів – розширять.

Верховний Суд залишив в силі постанову Кабміну про схвалення нової редакції українського правопису

Оскаржувана постанова Уряду, якою у травні 2019 року було схвалено нову редакцію «Українського правопису», залишена в силі.

Рада суддів попросила Уряд не відключати суди від світла

РСУ вважає, що Кабінет міністрів вчергове забув, що суди теж є важливими для функціонування держави.

Українські студенти іноземних вишів для постановки на облік мають приїхати до України, дистанційно це зробити не можна – Міноборони

Українські юнаки, яким виповнилося 17 років і які перебувають за кордоном, повинні приїхати до України, аби стати на військовий облік, дистанційно це зробити неможливо, повідомили в Міноборони.

Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
Відповідальності за порушення правил військового обліку не уникнути – ефір на Право ТВ
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Наталія Добрівська
    Наталія Добрівська
    суддя Окружного адміністративного суду міста Києва