Директор лікарні під Києвом підозрюється у заволодінні 200 тисячами гривень на ремонті лікарні

Підозрюваний організував капітальний ремонт у декількох відділеннях лікарні на Білоцерківщині та штучно завищував обсяги та якість виконаних робіт.

Джерело фото: pol.kyivregion

Поліцейські Київщини викрили випадок заволодіння бюджетними коштами на суму майже 200 тисяч гривень. Затриманий директор товариства підозрюється у збагаченні під час ремонту лікарні.

В поліції Київської області повідомили, за даними слідства, підозрюваний організував капітальний ремонт у декількох відділеннях лікарні на Білоцерківщині. З метою привласнення бюджетних коштів, виділених на ремонт, чоловік штучно завищував обсяги та якість виконаних робіт. За ці дії йому загрожує позбавлення волі на строк від трьох до восьми років.

Підприємство, яким керував підозрюваний, уклало договір з директором лікарні на проведення ремонтних робіт. Підрядник штучно завищував обсяги та якість робіт, вносячи неправдиві відомості до актів. Цим самим він отримував бюджетні кошти за невиконані роботи.

Проведеним слідством встановлено, що завдяки своїм протиправним діям підозрюваний спричинив державі збитки на понад 185 тисяч гривень.

За підсумками розслідування слідчі повідомили фігуранту про підозру за статтями 191 та 366 Кримінального кодексу України - заволодіння бюджетними коштами та службове підроблення.

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